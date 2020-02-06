В Несвижском районе продолжается профилактическая работа

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сотрудники Несвижского РОЧС продолжают проведение профилактических бесед в трудовых коллективах предприятий и организаций района.





Руководящий состав Несвижского районного отдела по ЧС ежедневно проводит профилактические беседы с работниками предприятий. 28 января заместители начальника отдела Григорий Николаевич Семенович и Леонид Леонидович Фраймович выступали в трудовых коллективах редакции газеты «Нясвіжскія Навіны» и ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», 29 января спасатели посетили ГУО «Несвижская детская школа искусств» и Городейское лесничество ГЛХУ «Клецкий лесхоз», а 30 января огнеборцы выступали перед работниками КУП «Несвижский Зеленстрой».

В ходе проведения бесед спасатели обращают внимание работников на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах. Также огнеборцы напоминают алгоритмы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правила использования первичных средств пожаротушения, ключевые аспекты безопасности в жилищном фонде, обращают внимание на правила безопасного пользования электроприборами, газовыми установками и печами.

– Любой пожар можно предупредить! Для этого достаточно соблюдать следующие правила: не допускайте соприкосновения легковоспламеняющихся предметов с нагревающимися элементами. Не оставляйте без присмотра включенную электрическую либо газовую плиту. Не разрешайте детям пользоваться спичками и зажигалками, разжигать печи, газовые плиты. Не курите в постели и в жилых помещениях. Следите за состоянием электропроводки и электрооборудования в своих домах. При уходе ко сну выключите из розеток электрические приборы. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Установите в доме автономный пожарный извещатель.

В конце выступлений спасатели отвечают на задаваемые гражданами вопросы, вручают наглядно-изобразительную продукцию и призывают работников предприятий быть особо внимательными к вопросам безопасности.