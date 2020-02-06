Источник материала: Ежедневник





Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тысяч тонн нефти.

Об этом Tut.by сообщили в «Сафмаре».

«100 тысяч тонн будет поставлено по железной дороге, 350 тысяч — по «трубе»», — сказали в «Сафмаре».

Поставки будут осуществлены с премией, сказал источник, знакомый с условиями контракта.

Ранее президент «Транснефти» (управляет нефтепроводом «Дружба») Николай Токарев сообщил, что планируемый «Сафмаром» объем поставок нефти на февраль составляет 250 тысяч тонн. До этого данную цифру озвучивала и сама группа «Сафмар».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гуцериев намерен увеличить поставки нефти в Беларусь Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тысяч тонн нефти.

В январе компании группы «Сафмар» поставили в Беларусь 500 тысяч тонн, сообщил ее представитель.