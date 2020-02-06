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Гуцериев намерен увеличить поставки нефти в Беларусь
06.02.2020 09:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тысяч тонн нефти.
Об этом
«100 тысяч тонн будет поставлено по железной дороге, 350 тысяч — по «трубе»», — сказали в «Сафмаре».
Поставки будут осуществлены с премией, сказал источник, знакомый с условиями контракта.
Ранее президент «Транснефти» (управляет нефтепроводом «Дружба») Николай Токарев сообщил, что планируемый «Сафмаром» объем поставок нефти на февраль составляет 250 тысяч тонн. До этого данную цифру озвучивала и сама группа «Сафмар».В январе компании группы «Сафмар» поставили в Беларусь 500 тысяч тонн, сообщил ее представитель.
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Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тысяч тонн нефти.
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