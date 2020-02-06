Источник материала: Новости Волковыска

Этот месяц характеризовался аномально теплой погодой и частым выпадением осадков. Среднемесячная температура воздуха по области составила +2°С, что на 6°С выше климатической нормы и на 6°С теплее января прошлого года. Такой теплый месяц в области наблюдается впервые за всю историю метеонаблюдений с 1945 года.

На протяжении всего января среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-9°С, в отдельные сутки на 1-4°С и в основном составляла +1…+5°С, иногда 0…-1°С. Днем воздух прогревался до +2…+7°С, в отдельные январские дни максимальная температура воздуха составляла -1…+1°С. Минимальная температура воздуха в основном была 1…+4°С, редко когда ночные минимумы находились в пределах -2…-6°С.

Осадки в январе наблюдались часто. Выпадали они в виде дождя и измороси, иногда в виде снега, мокрого снега и снежной крупы и были преимущественно слабыми. В среднем по области выпало 40 миллиметров осадков, это около нормы. Январь с таким количеством осадков наблюдается примерно раз в 2 года.

Снежный покров в январе отмечался редко, был неустойчив, в отдельные дни максимальная его высота на метеоплощадках достигала от 0,5 сантиметров в Лиде до 4 в Волковыске.

Ветер в январе преобладал умеренный, 1-7 дней на большей части области отмечался сильный ветер с порывами до 15-21 м/с. В Новогрудке 22 января прогремела гроза, сообщает Гродненская правда.