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Соболенко втянули в грунтовые разборки, Азаренко не приехала. Превью к матчу Беларуси в FedCup

06.02.2020 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Домашним матчем с Нидерландами три года назад белорусские теннисистки дебютировали в элитном дивизионе Кубка Федерации и добились крупной победы. Команды сыграют снова 7−8 февраля — на этот раз в Гааге, и прогноз неблагоприятный для Беларуси. SPORT.TUT.BY объясняет, почему при заметном прогрессе Арины Соболенко в последние годы она и ее напарницы по сборной оказались в незавидном положении и за что вообще они борются.


В 2017 году 18-летняя Арина Соболенко едва не обыграла Кики Бертенс, тогда 24-ю в мире, на харде. В тот раз у Арины был матчбол и шанс выиграть тай-брейк во втором сете. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На кону путевка на финальный турнир Кубка Федерации

Предметом спора нидерландских и белорусских теннисисток является квалификация в финальный турнир Кубка Федерации, который пройдет 14−19 апреля в Будапеште. Здесь в течение недели двенадцать сборных определят сильнейшего через групповой этап (четыре группы по три команды) и игры плей-офф — два полуфинала и финал.

Участие в турнире себе обеспечили страна-хозяйка — Венгрия, прошлогодние финалисты Кубка Федерации Франция и Австралия, а также Чехия. Оставшиеся восемь мест находятся в розыгрыше. И если на пути белорусок стоят Нидерланды, то другие стыковые матчи выглядят так: США — Латвия, Румыния — Россия, Бразилия — Германия, Испания — Япония, Швейцария — Канада, Бельгия — Казахстан и Словакия — Великобритания.

Призовой фонд турнира составит 18 млн долларов: 12 млн пойдут на выплаты игрокам, еще 6 млн — национальным федерациям. Выше призовые только на турнирах «Большого шлема» и итоговом турнире WTA, так что организаторам FedCup удалось заинтересовать звезд тенниса.

Грунт и Бертенс — едва ли не приговор для Беларуси

Матч с Беларусью станет пятым для Нидерландов с 2014 года, который команда этой страны проведет дома, и каждый раз в таких случаях нидерландки выбирали в качестве покрытия грунт.

Играть на грунте посреди хардового сезона — капитана белорусской команды Татьяну Пучек смутило это решение соперников, но у него есть объяснение.

— Грунтовые корты предоставляют мне больше свободы действий, — уверена лидер сборной Нидерландов Кики Бертенс (8 WTA). — Я могу делать гораздо больше. И переход с харда на грунт и обратно дается мне легко.


Кики Бертенс выросла, играя на грунте, и лучших результатов добилась именно на грунтовых турнирах. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выросшая на грунте Бертенс действительно хороша на этом покрытии. Ее лучшим выступлением на «Шлемах» является полуфинал «Ролан Гаррос-2016», а это грунтовый турнир. Два из четырех одиночных титулов Кики выиграла на грунте: в Чарльстоне в 2018-м, в Мадриде в 2019-м. Первые пять побед над игроками из топ-10 она одержала, играя на грунте.

Одиночные поединки на грунте в Кубке Федерации (дома и в двух выездных матчах, начиная с 2014-го) для Бертенс заканчивались успехом в 9 случаях из 10. В частности, в матче с Францией Бертенс обыграла первых номеров этой команды и в то же время видных теннисисток в туре Каролину Гарсию и Кристину Младенович. А единственное поражение на грунте во встречах за сборную Кики неожиданно потерпела в борьбе со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой.

Из всего этого следует, что Кики — опытный грунтовик. Мастерства ее одной вполне может хватить Нидерландам для победы в двух одиночных поединках с белорусскими теннисистками и, если потребуется, в парной встрече.

Тем временем в сборной Беларуси играть здорово на грунте умеет только Виктория Азаренко (53 WTA). У нее за плечами полуфинал «Ролан Гаррос» в 2013-м и четыре финала на турнирах серии «Премьер». Увы, в Гааге белорускам придется обходиться без Вики — об этом ниже по тексту.


Арина Соболенко учится играть на грунте, о чем нам не раз рассказывал ее предыдущий тренер Дмитрий Турсунов. Фото: Reuters

Арина Соболенко (13 WTA), регулярно входящая в число фаворитов в борьбе за хардовые «Шлемы», и Александра Сасновович (113 WTA) не могут похвастать успехами на грунте в силу того, что их становление прошло на хардовых кортах, а грунтовый сезон в Беларуси начинается одновременно с крупными грунтовыми турнирами — примерно в мае, когда на улице становится теплее. Это важное уточнение, так как крытые грунтовые корты в стране существуют только в одном месте, и это не Минск, откуда родом все наши сборницы, за исключением Ольги Говорцовой (187 WTA).

Соответственно, в Минске у наших девушек нет и не было возможностей учиться играть на грунте. Они постигают науку сразу в соревновательном режиме, и вот что показали Арина и Саша на трех главных грунтовых турнирах в последние годы:

Турнир Год Арина Саша
Мадрид 2018 Поражение в 1-м раунде Поражение в 2-м раунде
2019 Поражение в 1-м раунде Поражение в 3-м раунде
Рим 2018 Поражение в 1-м раунде Поражение в 1-м раунде
2019 Поражение в 1-м раунде Поражение в 1-м раунде
«Ролан Гаррос» 2016 - Поражение в 1-м раунде
2017 - Поражение в 2-м раунде
2018 Поражение в 1-м раунде Поражение в 2-м раунде
2019 Поражение в 2-м раунде Поражение в 1-м раунде

Как видим, Арине и Саше не хватает аргументов в преломлении на будущую борьбу с Кики Бертенс, и, к слову, на «Ролан Гаррос-2018» Соболенко и Саснович завершили выступление после матчей с Бертенс.

Набрать очки через вторых номеров Нидерландов реально

Два последних сезона Кики Бертенс не выступала в Кубке Федерации, что обернулось для Нидерландов 4 поражениями в 4 матчах, причем в 2019-м команда дважды проиграла со счетом 0:4. Этот факт, а также положение вторых и третьих номеров нидерландской команды в рейтинге WTA свидетельствуют о ненадежности тыла у Бертенс: Аранча Рус — 77-я, Лесли Керхов — 156-я, Инди Де Фрооме — 203-я.

У Аранчи Рус нынче лучший рейтинг с 2013 года, когда она была 70-й. В 2020-м Аранча пока провела всего один матч в основе крупного турнира. Это случилось на открытом чемпионата Австралии, где Рус отметилась победой над полькой Магдой Линетт. Впечатляющими такие результаты не назовешь.


Аранча Рус имеет нынче лучший рейтинг с 2013 года, когда она была 70-й. Фото: Reuters

При невысокой вероятности успеха в очном противостоянии с Бертенс шанс белорусских теннисисток ввязаться в борьбу за победу в матче как раз состоит в том, чтобы набрать очки в одиночных встречах с напарницами Бертенс.

С сопротивлением Рус Соболенко должна справиться, пусть даже и на грунте. Но сможет ли это сделать Саснович? С мая по октябрь прошлого года Саша проиграла в 15 матчах из 20, а в австралийской серии турниров в начале 2020-го уступила в 3 матчах из 6, в том числе — игроку из второй сотни.

И вот еще что. Когда Беларусь и Нидерланды играли в Кубке Федерации в 2017 году. Александра Саснович стояла 128-й в рейтинге. Ко времени повторного матча команд Саша располагается на 113-м месте. А ведь в промежутке между ними Саша успела так много: пробилась в топ-30, сыграла в финале турнира в Брисбене и четыре раза была сильнее игроков из топ-10. Что же случилось потом? С чем связан откат Саснович к позициям трехлетней давности?

Жаль, что на открытой тренировке сборной перед выездом сборной в Гаагу Саша отказалась подойти к журналистам и объяснить, что происходит.


С мая 2019 года Александра Саснович проигрывает много и откатилась к позициям, которые занимала в 2017 году. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На случай, если парный поединок в матче будет иметь решающее значение, у Нидерландов помимо Кики Бертенс есть опытная парница Деми Схюрс (парный рейтинг — 14 WTA). В 2018 году Кики и Деми выиграли парный титул в Брисбене, так что кое-какие наработки у этого дуэта есть.

Беларусь на парную встречу почти наверняка выставит своих первых номеров, как в матчах с США и Австралией ранее. Для капитана команды это самое безопасное решение. Но также есть варианты с использованием парницы Лидии Морозовой и вернувшей в команду после родов Ольги Говорцовой.

В вызове Азаренко на матч не было практического смысла

Бывает, в теннисе прибегают к тактическим уловкам, вроде объявлении о травме игрока (случай Владимира Волчкова в матче Кубка Дэвиса с Россией в 2004 году) или заявки сильного игрока на матч, хотя он вряд ли приедет.

Делается это с тем, чтобы усыпить бдительность соперника или морально подавить его — заставить испытывать безысходность. Тем самым можно повлиять на его выбор исполнителей и облегчить себе задачу выиграть матч тем составом, которым располагает капитан.

Возможным приездом Виктория Азаренко можно было испугать Канаду в 2016-м, когда Вика была одной из сильнейших теннисисток мира (Вика не приехала), но никак не Нидерланды в 2020-м. Это у Нидерландов, а не у Беларуси есть сейчас игрок из топ-10. К тому же, свой последний матч Вика провела аж 28 августа 2019 года, когда проиграла Арине Соболенко на US Open.


В 2019 году Виктория Азаренко выступила в двух матчах за сборную — против Германии и Австралии. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С сентября, когда Вика снялась с турнира в Пекине, тренируясь в столице Китая, и по сей день она озабочена судебным спором с американцем Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком. В марте Вика должна сыграть в мексиканском Монтеррее, а этот город хотя бы на одном континенте с Калифорней, где идет судебное разбирательство и где сейчас находится Азаренко.

Так с чего вдруг она поехала бы в Гаагу на матч сборной из другой части света без игровой практики? Дала бы ей там капитан Татьяна Пучек сыграть, когда нет никакого представления о форме Вики?

Мы связывались с председателем Белорусской теннисной федерации Сергеем Тетериным, но ответа на четыре раза поставленный вопрос про участие Вики в матче не последовало.

— Относительно Азаренко давайте так: один вопрос — один ответ, — приняла удар на себя Татьяна Пучек. — Виктория однозначного согласия на участие в матче не давала. Из-за ее семейной ситуации выехать [из Соединенных Штатов] она пока не может. Руководство федерации пообщалось с ней, поскольку это наш самый опытный игрок и мы всегда ее ждем. Надеемся, что она все-таки сможет приехать. Пока не может…

— То есть ее вызов — знак уважения? — учтонили мы.

— Это не то чтобы знак уважения. Это наш самый опытный игрок! Если Виктория приедет, это огромный плюс команде. Мы ее ждем. До последнего будем надеяться, что все-таки ее ситуация разрешится.

— А есть вероятность, что это случится в столь короткие сроки?

— Вероятность есть. Но минимальная.


Татьяна Пучек хоть как-то объяснила решение с вызовом Вики Азаренко на матч с Нидерландами, Сергей Тетерин — нет. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вика до сборной ожидаемо не доехала, и хорошо, что у нас есть комментарий Пучек. Ведь в предыдущие годы объяснений неприездам Азаренко не было, и в ее адрес сыпались обвинения в отсутсвии патриотизма.

Этого ли добивалась федерация сейчас? Вряд ли. Зато при любом исходе матча с Нидерландами Тетерин и компания смогут сказать, что звали даже Азаренко, и будут правы.

Что говорят о матче с белорусками в команде Нидерландов?

— Беларусь — очень сильная команда, — отмечает Кики Бертенс. — У нее есть сильные игроки для одиночки и пары. Их лидер — Арина Соболенко, но и у других теннисисток есть характер. Они отдадут борьбе все силы, и я бы точно не назвала бы Нидерланды фаворитом противостояния. На бумаге Беларусь выглядит сильнее (Кики так сказала, принимая во внимание заявку Азаренко на матч. — Прим. TUT.BY). Но это не значит, что мы не можем победить.

— Я не думаю, что мы являемся фаворитом встречи, — считает Пол Хаархус, капитан команды Нидерландов. — Разница в классе и рейтинге между Кики Бертенс и Ариной Соболенко невелика, как и в случае с Аранчой Рус и Александрой Саснович. Команды хорошо укомплектованы, и нас ждет захватывающий матч. Рад, что в этот раз мы играем дома на грунте, что дает нам преимущество. На грунте мы можем обыграть любого. Кики и Аранча — прекрасные грунтовики, для парного поединка у нас есть Деми Схюрс. Победить будет нелегко, но мы намерены сделать это.

Программа матча Нидерланды — Беларусь

7 февраля (пятница)
15.30 — два поединка в одиночном разряде

8 февраля (суббота)
14.30 — два поединка в одиночном разряде и парная встреча

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Теги: Минск
 
 
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