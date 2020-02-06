Вот что может быть с кожей, если неправильно пользоваться косметикой по уходу

Источник материала: Tut.by

Как ошибки в использовании уходовой косметики могут отразиться на вашей коже? Отвечает врач-косметолог клиники Diama Medical Светлана Богнат.

Фото: из личного архива

Ошибка № 1. Не смотреть на пометку «тип кожи»

Каждому типу кожи должно соответствовать свое уходовое средство: это касается и тоников, и лосьонов, и крема. Для жирной кожи средства чаще всего более легкие, для сухой — более плотные. Неправильный подбор может усугубить ситуацию: например, заставить сальные железы жирного типа кожи работать еще активнее или подсушить и без того сухое лицо.

Многие хотят в одной баночке получить универсальное решение, поэтому производители стараются выпускать адаптированные средства. Например, BB и СС-кремы, которые обычно включают в себя и уход, и защиту, и тонирование. Если кожа не проблемная — этими средствами можно пользоваться. Но если ей не хватает увлажнения или тонизации — нужно использовать дополнительную косметику.

Ошибка № 2. Часто пользоваться скрабом

Скрабирование — это этап глубокого очищения, этим средством следует пользоваться не чаще одного-трех раз в неделю (в зависимости от потребностей кожи). Однако есть случаи, когда скрабы противопоказаны, потому что содержащиеся в них частицы могут провоцировать появление микротрещин и способствовать распространению инфекции. При проблемой коже рекомендуется использовать ферментативные либо неабразивные пилинги с фруктовыми кислотами.

Ошибка № 3. Не смывать демакияж

Еще одна распространенная ошибка — не смывать средство для демакияжа или мицеллярную воду. После того, как вы смыли декоративную косметику и тональный крем, обязательно нужно умыться. В состав этих средств входят поверхностно-активные вещества (ПАВы), которые могут вызывать раздражение. Что касается термальной воды, то это органическое вещество, которое используется именно для увлажнения кожи — ее смывать не следует и можно использовать в течение дня.

Есть миф, что если кожа сухая — нельзя умываться. На самом деле умываться нужно при любом типе коже, важно соблюдать баланс и не переусердствовать. Активное умывание помогает освободиться от ороговевших чешуек, что повлияет на хорошее впитывание кожей следующего косметического средства.



Фото: unsplash.com, Velizar Ivanov

Ошибка № 4. Выбирать косметику на спирту

Есть заблуждение, что для жирной кожи нужно покупать спиртовые лосьоны. Однако спирт обладает стимулирующим действием на сальные железы, то есть делает кожу еще более жирной. Кроме того, он может провоцировать покраснения или дерматиты.

Ошибка № 5. Долго хранить эко-косметику

Средства без консервантов, органическая и эко-косметика — тренд. Но всегда нужно помнить, что у косметики есть срок годности — и обычно у натуральной он меньше, чем у косметики из масс-маркета. Пользоваться любыми уходовыми средствами с истекшим сроком годности не рекомендуется: активные компоненты могут вызывать аллергии и раздражения.

Ошибка № 6. Не подстраивать косметичку под сезон

Кожа адаптируется к окружающей среде, и ее тип может меняться в зависимости от поры года. Это нужно учитывать, выстраивая уход. С новым сезоном пересмотрите свои запасы: зимой уходовая косметика более питательная, летом — легкая.

Ошибка № 7. Выбирать крем не по возрасту

Производители не случайно делают возрастные пометки. Чаще всего это связано с добавлением в состав косметического средства различных веществ. Например, в косметике 50+ это могут быть активные компоненты, к которым молодая кожа может быть очень чувствительна. Чаще всего использование косметики не по возрасту может обернуться аллергическими реакциями.

Ошибка № 8. Не защищать кожу от ультрафиолета

Если вы не пользуетесь декоративной косметикой, в которой есть SPF (часто это тональный крем, минеральная пудра), то нужно использовать дневной крем с SPF. Защищать лицо от ультрафиолета рекомендуется не только летом, но и зимой: солнце всегда воздействует на кожу. Отсутствие защиты ведет к накоплению свободных радикалов, которые могут приводить к повреждению клеток. Как результат — преждевременное старение и риск развития онкозаболеваний.

Ошибка № 9. Не пользоваться матирующими салфетками

Если у вас жирная кожа, то в течение дня вам следует пользоваться матирующими или обычными салфетками. При выборе обратите внимание на состав: есть салфетки, которые помогают нормализовать салоотделение и обладают матирующим действием. Промакивая салфеткой избыток кожного сала, вы придаете коже более эстетичный вид и избегаете дополнительного нанесения пудры (которая может «перегрузить» дневной макияж и усугубить проблемы жирной кожи).

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