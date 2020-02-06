|
В Минске открыли швейный цех для женщин, поборовших наркозависимость
06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открыли швейную мастерскую, где работают женщины, которые побороли
Для Юлии работа не столько источник дохода, сколько шанс вернуть семью. Женщина лишена родительских прав. Бабушка с дедушкой воспитывают ее четверых детей. Сейчас Юлия ждет пятого.
У работниц этой мастерской несколько судимостей. Шансов трудоустроиться было мало. Помогли волонтеры: открыли ателье. Опыт у сотрудниц уже был, научились шить в колонии.
«Девочки у нас на самом деле очень высококвалифицированные. Они могут и постельное белье сшить, и провести ремонт одежды. Все им подвластно, как оказалось», – указала социальный работник Анна Атбаканова.
«Рады тебя видеть. Каждый день спрашивают, как ты. Это дорогого стоит. Потому что трудно все время быть одной. Да, я провела молодость не очень хорошо, но так получилось, что я выжила в этом водовороте. И я здесь просто-напросто себя чувствую человеком, нужным человеком, с любовью шью», – призналась швея Татьяна.
Мастерскую открыли в центре социального сопровождения. Здесь поддерживают людей с зависимостью и ВИЧ-инфекцией. Врачи и психологи проводят консультации, юристы помогают с документами. Так посетителям центра проще вернуться к нормальной работе.
«Они не очень хорошо себя чувствуют на рынке труда. И навыки утеряны. Что имеется ввиду? Ну очень простой пример: прийти на работу вовремя, трудовая дисциплина. Иногда они не понимают, как взять больничный. Соответственно, прогулы на работе», – отметила психолог Светлана Гончарова.
«И если мы сначала брали людей, которые точно уже отказались от зависимости и прошли лечение, то в последнее время мы снизили этот критерий. Если у человека есть намерение и готовность что-то делать, но при этом он употребляет еще, мы все равно с ним работаем, подходим индивидуально», – сказала председатель правления белорусского общественного объединения Ирина Статкевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У многих женщин – судимости и неизлечимые болезни. Как труд помогает завязать с прошлым и наладить жизнь?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)