В Минске открыли швейный цех для женщин, поборовших наркозависимость

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открыли швейную мастерскую, где работают женщины, которые побороли наркозависимость. У многих – судимости и неизлечимые болезни. Как это помогает завязать с прошлым и наладить жизнь, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Для Юлии работа не столько источник дохода, сколько шанс вернуть семью. Женщина лишена родительских прав. Бабушка с дедушкой воспитывают ее четверых детей. Сейчас Юлия ждет пятого.



«Девочка будет. Косички заплетать, растить. Очень хотелось бы, чтобы ребенок не был где-то у мамы на попечительстве, а остался со мной», – говорит Юлия.

У работниц этой мастерской несколько судимостей. Шансов трудоустроиться было мало. Помогли волонтеры: открыли ателье. Опыт у сотрудниц уже был, научились шить в колонии.

«Девочки у нас на самом деле очень высококвалифицированные. Они могут и постельное белье сшить, и провести ремонт одежды. Все им подвластно, как оказалось», – указала социальный работник Анна Атбаканова.



Труд как один из этапов лечения. Он помогает забыть о пагубной привычке и заново научиться жить в обществе.

«Рады тебя видеть. Каждый день спрашивают, как ты. Это дорогого стоит. Потому что трудно все время быть одной. Да, я провела молодость не очень хорошо, но так получилось, что я выжила в этом водовороте. И я здесь просто-напросто себя чувствую человеком, нужным человеком, с любовью шью», – призналась швея Татьяна.

Мастерскую открыли в центре социального сопровождения. Здесь поддерживают людей с зависимостью и ВИЧ-инфекцией. Врачи и психологи проводят консультации, юристы помогают с документами. Так посетителям центра проще вернуться к нормальной работе.

«Они не очень хорошо себя чувствуют на рынке труда. И навыки утеряны. Что имеется ввиду? Ну очень простой пример: прийти на работу вовремя, трудовая дисциплина. Иногда они не понимают, как взять больничный. Соответственно, прогулы на работе», – отметила психолог Светлана Гончарова.



Программу трудовой активации ежегодно проходят около 60 человек. Главное условие – хотеть вернуться к полноценной жизни.

«И если мы сначала брали людей, которые точно уже отказались от зависимости и прошли лечение, то в последнее время мы снизили этот критерий. Если у человека есть намерение и готовность что-то делать, но при этом он употребляет еще, мы все равно с ним работаем, подходим индивидуально», – сказала председатель правления белорусского общественного объединения Ирина Статкевич.



В центре уже думают о создании рабочих мест для мужчин. Например, в столярном цехе. Говорят, желающие есть.