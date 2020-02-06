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Дни открытых дверей в суворовском училище

06.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

29 февраля, 21 марта и 11 апреля с 10.00 до 13.00 в учреждении образования "Минское суворовское военное училище" пройдут Дни открытых дверей.
В ходе проведения мероприятий будет организована встреча с командованием училища, разъяснены правила приема, особенности организации образовательного процесса, материально-бытового обеспечения, досуга суворовцев.
Училище находится по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 29 (проезд от станции метро "Немига" до остановки "Оперный театр" троллейбусами №12, 29, 37, 40, 46, 53, автобусами № 24, 38, 57, 91).
Контактные телефоны: 8-(017)-297-29-00, 8-(017)-334-04-78.

 
Теги: Минск
 
 
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29 февраля, 21 марта и 11 апреля с 10.00 до 13.00 в учреждении образования "Минское суворовское военное училище" пройдут Дни открытых дверей.В ходе...
 
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