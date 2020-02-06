Дни открытых дверей в суворовском училище

Источник материала: Ивьевский край

29 февраля, 21 марта и 11 апреля с 10.00 до 13.00 в учреждении образования "Минское суворовское военное училище" пройдут Дни открытых дверей.

В ходе проведения мероприятий будет организована встреча с командованием училища, разъяснены правила приема, особенности организации образовательного процесса, материально-бытового обеспечения, досуга суворовцев.

Училище находится по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 29 (проезд от станции метро "Немига" до остановки "Оперный театр" троллейбусами №12, 29, 37, 40, 46, 53, автобусами № 24, 38, 57, 91).

Контактные телефоны: 8-(017)-297-29-00, 8-(017)-334-04-78.