PornHub опубликовал видео минчанина про БРСМ в категории BDSM

Источник материала: KYKY

Минского художника Алексея Кузьмича, снискавшего узнаваемость среди беларусов благодаря своим дерзким акциям, теперь и тут, и там показывают. Парень похвастался в своем фейсбуке тем, что ресурс PornHub согласился опубликовать видео с его последним перфомансом – суровой насмешкой над БРСМ . В нем абсолютно нет никакого порно, ну и пусть: PornHub, оказывается, способен оценить и беларуское искусство!

Ролик с Алексеем попал в прямой эфир, как следует из письма команды PornHub. Кузьмич решил предложить самой популярной площадке для взрослых обнародовать контент с его участием по нескольким причинам. Первая – ютьюб поставил на видео возрастное ограничение (увидеть его можно лишь людям не младше 18 лет). Вторая – инстаграм удалил из профиля художника фотографии акции. Вероятно, обе платформы сочли творчество беларуса излишне жестоким, ведь он проколол знаком БРСМ кожу на груди, из-за чего выступила кровь. Напомним:

«Вполне логичный шаг – размещение контента на ресурсе, где нет цензуры. Фаллический символ свободы – так еще называют это местечко. Там не только о порно, это еще и место, где люди могут не стесняться своих политических, общественных и любых других взглядов, выражая мнения, отличные от принудиловки различных пи******в [гнусных людей], которые учат с ранних лет, что делать и как быть, как родину и Сталина любить.

Видос лежит в разделе BDSM, конечно же. Осталось побить рекорд в текущем году по попаданию в рейтинг, и на этот раз не по facesitting. Все-таки жесткая доминация для беларуса привычнее», – прокомментировал художник благословение PornHub. Продолжаем следить за рейтингом восходящей звезды!