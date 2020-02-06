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Выездной прием граждан проведет начальник Могилевской таможни Иванов Сергей Валерьевич
06.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
12 февраля начальник Могилевской таможни Иванов Сергей Валерьевич
проведёт выездной приём граждан в Кричевском районном исполнительном комитете с 11.00 до 13.00.
Предварительная запись на приём осуществляется по телефону Могилевской таможни
(8-0222) 299012 и телефону Кричевского райисполкома (8-02241) 26611, 26638.
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12 февраля начальник Могилевской таможни Иванов Сергей Валерьевич проведёт выездной приём граждан в Кричевском районном исполнительном комитете с 11.00 до 13.00. ...
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