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Выездной прием граждан проведет начальник Могилевской таможни Иванов Сергей Валерьевич

06.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

12 февраля начальник Могилевской таможни Иванов Сергей Валерьевич

проведёт выездной приём граждан в Кричевском районном исполнительном комитете с 11.00 до 13.00. 

Предварительная запись на приём осуществляется по телефону Могилевской таможни

(8-0222) 299012 и телефону Кричевского райисполкома (8-02241) 26611, 26638.

 
 
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12 февраля начальник Могилевской таможни Иванов Сергей Валерьевич проведёт выездной приём граждан в Кричевском районном исполнительном комитете с 11.00 до 13.00. ...
 
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