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«Госфинансирование неуклонно снижается». Минское «Динамо» ищет частных инвесторов

06.02.2020 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» опубликовало на своем сайте заявление генерального директора клуба Дмитрия Баскова, который сообщил о поиске клубом частного инвестора.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На старте сезона мы задекларировали новый вектор развития клуба, которому начали четко следовать. Основу команды должны составлять белорусы, прошедшие все стадии профессионального развития в структуре клуба, для которых «Динамо» и Беларусь не пустой звук, а важная часть жизни — на всем протяжении профессиональной карьеры и после ее завершения. Избранный путь непростой, но мы должны его пройти, для того чтобы клуб прочно стал на ноги и уверенно развивался в Континентальной хоккейной Лиге, альтернативы которой на евразийском пространстве не видно.

Для того, чтобы мы стали эффективнее, необходимо продолжать совершенствовать структуру клуба, а также модель финансирования.

В течение последних нескольких лет государственное финансирование клуба неуклонно и существенно снижалось, этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. На этом фоне активно развивается коммерческая деятельности клуба, которая уже не первый год приносит «Динамо» существенную долю бюджета, однако полностью компенсировать госфинансирование пока не способна.

Во время недавней стажировки в клубах НХЛ, НФЛ и МЛС мы увидели реальные примеры работающего спортивного бизнеса, эффективные модели взаимодействия государства, спорта и частных инвесторов. Мы намерены развивать клуб в этом же направлении, преломляя ее на белорусские экономические реалии. Модель частно-государственного партнерства видится нам перспективной для развития структуры клуба. Это видение разделяют и руководители спортивной отрасли Беларуси. Позитивный опыт в стране уже имеется — государство готово и уже создает условия для прихода частных инвесторов в спортивные клубы, и их приход позволяет клубам добиваться весомых спортивных результатов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В помощь нам и последние решения Континентальной хоккейной лиги, которая планирует ввести жесткий и досягаемый для «Динамо» потолок зарплат, остановить гонку бюджетов, которая подрывает честную спортивную конкуренцию. В этом случае при поддержке заинтересованного коммерческого партнера мы сможем ставить перед «Динамо» самые высокие турнирные задачи, не просто участвовать в сильнейшей хоккейной лиге за пределами Северной Америки — но и претендовать на заметные позиции в турнирной таблице.

«Динамо-Минск» с самого начала является передовым клубом Беларуси в том, что касается организации клубного хозяйства, маркетинговой и коммерческой деятельности. Мы готовы взять еще один рубеж и в перспективе стать первым частным хоккейным клубом страны, при этом продолжая выполнять важнейшие государственные функции по развитию вида спорта и белорусских хоккеистов в интересах «Динамо» и национальной сборной.

У нашего клуба самая большая база болельщиков в Беларуси, он является одним из наиболее популярных в КХЛ и Европе, что подтверждается из года в года. К «Динамо» существует огромный интерес в информационном пространстве Беларуси и за пределами нашей страны. Мы действительно проект национального масштаба, обладающий колоссальным коммерческим и социальным потенциалом.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Я обращаюсь к представителям крупного бизнеса, международным компаниям, представленным на рынке Беларуси, к отечественным предпринимателям, среди которых немало наших болельщиков. Мы открыты для инвестиционных предложений и готовы предоставить вам уникальные возможности для продвижения ваших брендов на рынках Беларуси и стран, входящих в Континентальную хоккейную лигу. Уверен, что совместно нам по силам создать клуб, которым будет гордиться вся Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» опубликовало на своем сайте заявление генерального директора клуба Дмитрия Баскова, который сообщил о поиске клубом частного инвестора.
 
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