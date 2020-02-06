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Карлюкевич: симпозиум литераторов — площадка миролюбия и добрососедства

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Карлюкевич: симпозиум литераторов — площадка миролюбия и добрососедства

Международный симпозиум литераторов — площадка миролюбия и добрососедства, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии мероприятия. Симпозиум проходит на полях XXVIІ Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

«Симпозиум литераторов — это площадка миролюбия и добрососедства, — сказал Александр Карлюкевич. — Это сегодня звучит в Беларуси на самых больших форумах. Белорусы знают цену мира, и многие поколения тех людей, которые жили в самые драматические периоды истории, напоминают нам, что это самая главная ценность человеческой жизни».

В этом году программу симпозиума определяет название «Писатель и время: литература как часть культурного диалога». Участие во встрече принимают прозаики, поэты, публицисты, литературоведы, переводчики из 20 стран.

Организаторы этого международного проекта — Министерство информации, Союз писателей Беларуси, издательский дом «Звязда», издательство «Художественная литература», Постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

/Будет дополнено/.-0-

https://www.belta.by/
 
 
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Международный симпозиум литераторов — площадка миролюбия и добрососедства, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии мероприятия. Симпозиум...
 
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