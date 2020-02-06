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«Загуглила "Беларусь" - и сразу увидела новости о Чернобыле». Как семья канадцев живет в Минске

06.02.2020 12:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дэйзи Паре — жена легионера из «Динамо» Франсиса Паре. По образованию канадка HR-специалист, но в Беларуси довольствуется ролью домохозяйки. Из чего состоит ее день в Минске, почему она хвалит столичный детский сад и считает Беларусь более европейской страной в сравнении с Россией — Дэйзи рассказала в интервью журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.

«Я работала в ресторане, а Франсис зашел туда на ужин»

Летом 2020-го Дэйзи и Франсис отпразднует 10 лет отношений и пять — со дня свадьбы.


Фото из личного архива Дэйзи Паре

— Наша история знакомства началась очень забавно, — вспоминает канадка. — Во время учебы в университете я подрабатывала официанткой в Квебеке. Франсис жил в Монреале, в двух часах езды от меня, и теоретически мы никак не могли пересечься.

Но он подписал контракт с командой из канадской юниорской лиги и должен был переехать в новый город к принимающей семье. Квебек как раз находился посередине между Монреалем и местом, куда Франсис готовился переезжать. Поэтому мой город был выбран местом первой встречи Франсиса с принимающей семьей.

Помню, это был вечер пятницы. Они искали заведение, где можно поужинать. Зашли в одно, второе — но все рестораны были переполнены. Третьим заведением, где они все-таки нашли место, стало как раз то, в котором работала я. Так мы впервые и встретились.


Леди, которая на время должна была стать «приемной мамой» Франсиса, оказалась очаровательной, но очень болтливой. Пока я обслуживала их столик, она рассказала мне историю всех собравшихся (смеется).

В итоге мы с Франсисом разговорились, поняли, что у нас много общих знакомых — он всю жизнь играл в хоккей, а я занималась большим теннисом. Скажу честно, Франсис мне сразу понравился. Я даже сказала своей маме, которая в тот вечер сидела за соседним столиком: «Посмотри, какой милый парень!»

Придя домой, решила отправить ему запрос в Facebook. Подумала: в конце концов, худшее, что может произойти, — он просто не добавит меня в друзья (улыбается). Но Франсис подтвердил заявку и сразу завел со мной приятный диалог. Позже он позвал на мороженое, и с тех пор мы начали встречаться.

«В Канаде, в отличие от России, женщины после замужества редко превращаются в домохозяек»


Фото из личного архива Дэйзи Паре

Дэйзи отмечает, что никогда не воспринимала встречу с хоккеистом как свой счастливый билет.

— На самом деле это то еще испытание и порой совсем не счастливый билет, — смеется канадка. — Спортсмены постоянно в разъездах и никогда не знают, где окажутся завтра. Поэтому в начале отношений я ни в коем случае не стала все бросать и мчаться за Франсисом.

Каждый из нас занимался своим делом. Я спокойно окончила университет, получила диплом, потому что мне было важно стать независимой и самодостаточной.

Дэйзи относится к тем женам спортсменов, которые не отказались от собственной карьеры после замужества.

— В Канаде я долгие годы работала HR-специалистом в банке. Даже если приходилось на пару месяцев уезжать вслед за Франсисом в Европу, то оформляла полугодовой контракт и работала в офисе хотя бы в межсезонье. Мне важно поддерживать свои компетенции и строить карьеру, — подчеркивает собеседница.

— В Канаде женщины после замужества редко превращаются в домохозяек. Не знаю, как это выглядит в Беларуси, но я заметила, что в России распространена практика: выйти замуж и отодвинуть на второй план собственную карьеру.


— Я же воспитывалась на другом примере. Моя мама работала адвокатом. Так что меня с ранних лет оставляли с няней, пока родители занимались работой.

После появления на свет дочки Роуз Дэйзи в интересах семьи везде следует за Франсисом. Хотя признается, что по ходу сезона скучает по работе. И даже в Минске рассматривала варианты трудоустройства.

— Работать в Беларуси по моей специальности оказалось невозможным из-за языкового барьера. А вариант работы онлайн пришлось отмести из-за разницы во времени. Хотя, когда Франсис играл в Женеве, я без проблем могла устроиться там HR-ом, так как наш родной язык — французский, а в Швейцарии это официальный язык. Если бы мы задержались в Женеве подольше, я бы однозначно устроилась там на работу или получила второе высшее.

«Ввела в гугле „Беларусь“ и увидела ссылки с заголовками: „Чернобыль, Чернобыль…“»

Фото из личного архива Дэйзи Паре

Дэйзи вспоминает, что накануне переезда в Минск гуглила информацию о Беларуси.

— Я ввела в поисковике «Беларусь» и увидела ссылки с заголовками: «Чернобыль, Чернобыль…». Скажу честно, мне стало по себе. Дала себе установку: «Ну-ка перестань гуглить!», — смеется канадка.

— Вместо этого зашла в закрытую группу на Facebook, где жены легионеров делятся друг с другом опытом жизни в разных странах. Спросила мнение о Минске.

И мне ответила супермилая жена Чарльза Лингле Мишель. Она сделала кучу комплиментов Минску, посоветовала нам отличный детский сад и заверила, что город гарантировано понравится.

Минск, по словам Дэйзи, действительно оказался отличным местом для семейной жизни.

— Во-первых, после России я была приятно удивлена тем, что здесь всегда найдется кто-то, кто говорит по-английски. Во-вторых, в сравнении с Челябинском, Минск оказался не так уж и далеко от Канады (улыбается). В-третьих, мы наслаждаемся белорусской погодой: после Канады и России, где зимой 20−25°С градусов мороза, в Минске достаточно комфортная зима — для нас это отличная передышка.


На вопрос, шокировало ли североамериканку что-то из белорусского уклада жизни, она отвечает:

— После городов России адаптация в Минске прошла значительно проще. Первым нашим городом в КХЛ был Магнитогорск. Надо было перебраться из Финляндии в Россию по ходу сезона. Помню, мы с Франсисом были очень взволнованы, потому что канадцы слабо представляют себе русскую реальность и часто мыслят стереотипами. Например, нам говорили: «О, будьте готовы, вы увидите, что в России все курят даже в самолетах», — с юмором вспоминает Дэйзи.

— Все оказалось не так жутко. Но, честно сказать, мы испытали небольшой шок, приехав в Магнитогорск. Со своей стороны клуб организовал отличный прием, но архитектура и атмосфера города… Все это выглядело очень странно. Я провела в Магнитогорске месяц и улетела в Канаду, решив, что лучше буду работать дома, — поясняет собеседница.

«В Минске дочка ходит в детский сад, о котором можно было только мечтать»

Единственным российским городом, куда Франсис перевез семью, стал Екатеринбург.


Фото из личного архива Дэйзи Паре

— Мы провели там два чудесных года и действительно чувствовали себя как дома. В Екатеринбурге у Роуз была няня Марина, приветливая 50-летняя женщина, которая не говорила по-английски или по-французски. Поэтому мы все начали немного понимать русский (улыбается).

Помню, из-за языковых различий у нас хватало курьезов. Например, когда няня кормила дочку кашей, Роуз приговаривала chaud — «шо», то есть на французском — горячо. А няня думала, что она просит «еще» и увеличивала скорость, — смеется Дэйзи.

— Я наблюдала за этой картиной и думала: «О мой бог!». Но нам все-таки удалось наладить коммуникацию. Марина стала для нас как бабушка, которая еще и готовила фантастические фрикадельки (улыбается).


В Минске родители не стали подыскивать для Роуз няню, так как пять дней в неделю девочка ходит здесь в англоязычную школу QSI.

— Мы очень довольны этим местом. Роуз учится в группе с детьми иностранцев. Чьи-то родители — дипломаты, чьи-то — бизнесмены. Подружка Роузи в саду — из Испании, друг — из Израиля. Все вокруг говорят на английском. Так что это школа, о которой можно было только мечтать! Мне даже меню на неделю присылают по почте, чтобы я знала, чем дочку кормят.

А вот в Екатеринбурге Роуз три раза в неделю ходила в русский детский сад, где чувствовала себя необычно. Она была еще совсем маленькой и приносила из садика новые русские слова, а я понятия не имела, что это значит.


Например, она повторяла: «Мама, садись! Мама, иди сюда! Мама, хочу кашу!». Эти фразочки отложились у нее где-то в подсознании. Мне вслед за ней приходится учить русские слова, потому что к своим трем с половиной годам Роуз запомнила отдельные выражения на русском и теперь на завтрак у нее никаких oatmeal with tea — только каша с чаем (смеется).

«Обожаю Комаровку. Там продают лучший плов в городе»

На вопрос, чем в Минске заняты будни жены легионера, Дэйзи отвечает:

— Мой обычный день выглядит так: я просыпаюсь, вместе с водителем к 10 часам отвожу Роуз в детский сад, еду в Falcon Club на групповую функциональную тренировку. Со мной, кстати, занимаются не только белоруски, но и девушка Райана Спунера и жена Стефана Эллиотта.


— После тренировки иду за продуктами в «Корону» или еду на Комаровский рынок и основательно там закупаюсь, потому что наш папа очень много ест (смеется). Кстати, я обожаю сезонный рынок Комаровки — раз в две недели приезжаю туда за зеленью, фруктами и овощами.

Продавцы, конечно, не говорят по-английски, но мне достаточно языка жестов, чтобы сделать заказ. А на крытом рынке посещаю только одну точку — грузинский павильон, где готовят лучший плов в Минске, — делится паролями и явками Дэйзи.

— Во второй половине дня у меня в расписании готовка, стирка, уборка. А в четыре часа уже надо ехать за Роузи в детсад. Плюс мне приходится выполнять кое-какую работу онлайн. В Канаде мы сдаем в аренду дом. Я контролирую букинг, смотрю, чтобы все четко работало.

Также отслеживаю онлайн, как проходит ремонт в доме, который мы недавно купили для жизни. Там многое нужно переделать и перестроить. Так что выбор и покупка материалов в интернет-магазинах — моя обязанность.


Фото из личного архива Дэйзи Паре

В свободное время Дэйзи предпочитает выйти на кофе или ужин в полюбившиеся столичные заведения.

— Мне очень нравятся Paul за Дворцом Республики, La Fabbrica, завтраки в Bistro de Luxe и морепродукты в Mai Thai. Хотя чаще мы все-таки едим дома и действительно любим уютные вечера в наших апартаментах на Сторожевской улице. Они выглядят очень по-европейски — точно современнее, чем это было в России. Мне нравится, что в минских квартирах много свободного пространства. Кухня и гостиная оформлены в формате open space.

Например, в Магнитогорске наша квартира была маленькой и с каким-то невероятным количеством дверей. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было открыть одну дверь, потом вторую, а за ней еще одну. Мы с Франсисом очень смеялись над этим.

«В Минске решила сама не водить машину, а нанять личного водителя»

Дэйзи подчеркивает, что важное преимущество Минска — это близкое расположение к другим европейским столицам.


— Когда Франсис играл в России, единственным местом, куда мы выезжали развеяться, была Москва. Конечно, она нам очень понравилась, но Минск открывает намного больше вариантов для поездок на выходные.

Например, в декабре к нам приезжали мои родители. Мы слетали с ними в Варшаву, оттуда поездом поехали в Краков. В январе в Минск прилетали две мои лучшие подруги. Они погуляли по белорусской столице, а потом на несколько дней отправились в Таллинн. Это очень удобно.

Сам Минск, по мнению Дэйзи, слишком большой город.

— Я и раньше бывала в крупных столицах, но там все главные объекты обычно сконцентрированы в одном районе. В Минске же чувствуется разброс: наш садик находится в одной точке, «Минск-Арена» — в противоположной. Поэтому как бы я ни любила пешие прогулки, без машины в Минске не обойтись.


Фото из личного архива Дэйзи Паре

По совету агента мужа я решила не садиться за руль сама, а нанять водителя, который хорошо ориентируется в городе. Он уверенно чувствует себя на минских дорогах, знает русский и в случае чего всегда может объясниться с другими водителями или автоинспекторами. Для меня, иностранки, такой диалог точно стал бы проблемой.

При этом Дэйзи делает комплименты открытости белорусов и готовности помочь в любой ситуации.

— Вы не боитесь иностранцев, что очень важно. В России я сталкивалась с ситуациями, когда люди слышали мою французскую или английскую речь и сразу дистанцировались. В Минске тебя скорее всего спросят: «Могу ли я вам помочь?». Это очень трогает и располагает.

Помню, мне как-то надо было попасть на прием в медицинский центр. Я очень волновалась. И тогда одна из мам, с которой мы встречаемся в детском саду, вызвалась сопроводить меня. Она помогла с переводом, что стало для меня огромной поддержкой.

«В России доктор отчитал меня, что я плохая мать, раз даю дочке коровье молоко»


— Наверное, медицина — это самый тонкий и сложный вопрос, с которым сталкиваешься в другой стране, — считает канадка. — К счастью, в Беларуси нам не приходилось обращаться за серьезной помощью. Максимум — покупали лекарства в аптеке.

А вот в России, помню, пережила сильный стресс. Мы приехали в Екатеринбург с малышкой Роуз, которая только переходила с грудного вскармливания на прикорм. Канадский доктор перед отъездом сказал, что она полностью здорова и может постепенно привыкать к коровьему молоку. Но дочка почему-то начала резко терять в весе и страдать диареей.

Я привела ее к русскому врачу, и тот начал отчитывать меня, мол, я плохая мать: «Как вы могли давать коровье молоко такой малышке?». Оказалось, что стандарты молока в России и Канаде отличаются, из-за этого организм дочки так отреагировал. Со временем все нормализовалась. Но от таких ситуаций никто не застрахован.


Фото из личного архива Дэйзи Паре

По окончании текущего хоккейного сезона в планах семьи Паре — отпуск.

— Пока мы не знаем, как надолго игроки должны будут задержаться в Минске после финиша «регулярки», поэтому еще не покупали билеты на отдых. Но традиционно после хоккейного сезона летаем погреться в теплую страну, так как в Канаде в этот период еще минусовая температура.

В позапрошлом году летали из Екатеринбурга в Дубай, в прошлом — из Москвы в Майами. Когда между городами есть прямые рейсы, это всегда очень удобно. Посмотрим, куда отправимся на этот раз.

Ну, а после летнего перерыва точно вернемся в Минск. У Франсиса контракт с «Динамо» еще на один сезон. И мы с дочкой обязательно составим ему компанию в Беларуси. Минск — отличный проверенный город.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Из чего состоит ее день в Минске, почему она хвалит столичный детский сад и считает Беларусь более европейской страной в сравнении с Россией - Дэйзи Паре рассказала...
 
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