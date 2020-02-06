В Samsung объяснили, почему ввезенные из-за рубежа телевизоры могут терять умные функции

Источник материала: Tut.by

Недавно в редакцию 42.TUT.BY обратился читатель со следующей проблемой: на его телевизоре Samsung, привезенном из-за рубежа, пропала часть Smart-функций. О проблеме сообщили и в соседней России — предполагалось, что это происходит из-за новой региональной политики производителя. Теперь мы получили официальный комментарий от белорусского офиса Samsung.



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Директор представительства Samsung в Беларуси Алексей Голуб сообщил 42.TUT.BY: телевизор читателя, скорее всего, «был изготовлен для другого региона и из-за этого может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения». С учетом этого производитель «не может гарантировать доступность всех функций при использовании устройства в странах, отличных от изначально предназначенных».

В представительстве добавили: «Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции пользователя». Там же рекомендовали покупать только те устройства, которые прошли серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначены для продажи в Беларуси.

Напомним, издание Ferra.ru пишет : эта ситуация связана с частью новой политики Samsung по борьбе с использованием так называемых серых телевизоров, то есть тех устройств, которые были куплены за пределами страны использования.

Мы позвонили в официальный центр сервисного обслуживания Samsung «Сервис Плаза», чтобы узнать, есть ли легальный способ решить эту проблему. Нам сообщили, что можно попробовать подобрать плату нашего региона: «Но не во всех случаях это возможно — не все комплектующие подходят для телевизоров другой региональной принадлежности». По стоимости это составит примерно 400−450 рублей.