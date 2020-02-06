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В Полоцком районе Peugeot выехал на встречку и врезался в автобус

06.02.2020 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе лоб в лоб столкнулись легковушка и автобус, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 6 февраля, около 07.30, на 8-м километре трассы Полоцк — Глубокое. Здесь 38-летняя водитель Peugeot 307 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус МАЗ.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель легковушки получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
 
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В результате ДТП водитель легковушки получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
 
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