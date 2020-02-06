Источник материала: Вороновская газета

Порядка 50 фактов незаконного перемещения денежных средств через границу выявлены гродненскими таможенниками в 2019 году

Перемещая через таможенную границу Евразийского экономического союза единовременно денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо проследовать на «красный» коридор и представить должностному лицу таможни декларацию и приложение к ней на всю сумму ввозимых/вывозимых денежных средств (в письменном виде).

Обращаем внимание, что с 4 февраля 2020 года решением Коллегии Евразийского экономического союза №130 от 06.08.2019 внесены дополнения: если перемещаемая физическим лицом сумма превышает 100 тысяч долларов США в эквиваленте, необходимо представлять документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

За незаконное перемещение такого товара через таможенную границу ЕАЭС предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, незадекларированные денежные средства в части превышения подлежат конфискации.

В 2019 году Гродненской региональной таможней выявлено порядка 50 таких нарушений, за которые виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, по одному из фактов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

По выявленным фактам общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств в части превышения составила более 350 тыс. рублей.

Напоминаем, что с 1 февраля 2020 действует новая форма пассажирской таможенной декларации (Решение Коллегии ЕАЭС №124). Основные нововведения коснулись существенного изменения формы, при этом фактически не изменился перечень информации, которую нужно указывать в декларации.

Более подробно ознакомиться с новым бланком пассажирской таможенной декларации и порядком заполнения можно на Интернет-портале таможенных органов в разделе «Физическим лицам», где также размещены электронные версии бланков на иностранных языках и образец по их заполнению. Подача сведений путем представления предварительной информации в электронном виде при пересечении таможенной границы поможет в дальнейшем существенно сократить время ее прохождения.

Юлия Романюк,

официальный представитель Гродненской региональной таможни