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Более 1100 сотрудников банка ВТБ (Беларусь) прошли обучение в 2019 году
Источник материала: Myfin
Также в 2019 году банк продолжил практику направления и командирования работников для прохождения обучения в ведущих учебных центрах Республики Беларусь и ближнего зарубежья. В рамках общегруппового взаимодействия на постоянной основе специалисты банка принимали участие в семинарах, конференциях и других учебных мероприятиях, организованных банком ВТБ (ПАО).
«Один из главных активов нашего банка - это сотрудники. Непрерывное обучение и развитие персонала является приоритетным направлением кадровой политики банка ВТБ. Только высококвалифицированные и компетентные специалисты позволяют бизнесу быть конкурентным», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).
В 2019 году 155 студентов высших и средних специальных учебных заведений прошли практику в структурных подразделениях банка ВТБ, 31 из них выбрали
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Более 1100 сотрудников банка ВТБ (Беларусь) прошли обучение в 2019 годуТакже в 2019 году банк продолжил практику направления и командирования работников для...
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