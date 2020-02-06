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Более 1100 сотрудников банка ВТБ (Беларусь) прошли обучение в 2019 году

06.02.2020 11:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Более 1100 сотрудников банка ВТБ (Беларусь) прошли обучение в 2019 году

Также в 2019 году банк продолжил практику направления и командирования работников для прохождения обучения в ведущих учебных центрах Республики Беларусь и ближнего зарубежья. В рамках общегруппового взаимодействия на постоянной основе специалисты банка принимали участие в семинарах, конференциях и других учебных мероприятиях, организованных банком ВТБ (ПАО).

«Один из главных активов нашего банка - это сотрудники. Непрерывное обучение и развитие персонала является приоритетным направлением кадровой политики банка ВТБ. Только высококвалифицированные и компетентные специалисты позволяют бизнесу быть конкурентным», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

В 2019 году 155 студентов высших и средних специальных учебных заведений прошли практику в структурных подразделениях банка ВТБ, 31 из них выбрали банк ВТБ в качестве работодателя.

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​Более 1100 сотрудников банка ВТБ (Беларусь) прошли обучение в 2019 годуТакже в 2019 году банк продолжил практику направления и командирования работников для...
 
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