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Минэкономики прогнозирует снижение ВВП по итогам января

06.02.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По итогам января в Беларуси ожидается снижение ВВП. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на заседании Республиканского клуба директоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Минэкономики прогнозирует снижение ВВП по итогам января

Замминистра отметил, что согласно базовому сценарию рост экономики в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный сценарий на случай непредвиденных обстоятельств, которым заложен рост ВВП по итогам года на 1,9%.

"Пока мы видим, что, скорее, будет 101,9%, - отметил Дмитрий Ярошевич. - По результатам января, наверное, ВВП будет ниже 100%". На это, по словам замминистра, оказывает влияние много различных факторов.

 
 
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  По итогам января в Беларуси ожидается снижение ВВП. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на заседании Республиканского...
 
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