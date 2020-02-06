Минэкономики прогнозирует снижение ВВП по итогам января

Источник материала: Виртуальный Брест

По итогам января в Беларуси ожидается снижение ВВП. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на заседании Республиканского клуба директоров, передает корреспондент БЕЛТА.





Замминистра отметил, что согласно базовому сценарию рост экономики в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный сценарий на случай непредвиденных обстоятельств, которым заложен рост ВВП по итогам года на 1,9%.

"Пока мы видим, что, скорее, будет 101,9%, - отметил Дмитрий Ярошевич. - По результатам января, наверное, ВВП будет ниже 100%". На это, по словам замминистра, оказывает влияние много различных факторов.