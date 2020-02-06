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«Ситуация на контроле». Минтруда обещает помочь разобраться с начислением зарплат бюджетникам

06.02.2020 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюджетники начали получать зарплатные расчетники, где суммы выведены по новым правилам. Власти обещали, что заработки врачей, учителей, работников культуры и прочих не упадут. Однако некоторые из тех, кто уже успел сравнить свою зарплату за ноябрь прошлого года и январь этого, говорят, что суммы во втором случае у них вышли скромнее. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что держит этот вопрос на контроле и обещают помочь разобраться тем, у кого есть вопросы по начислениям.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Работники бюджетной сферы стали получать зарплатные расчетники за январь. Напомним, для них с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Кроме того, количество надбавок сократилось, но те, что остались, увеличились.

Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии. Однако работники некоторых бюджетных организаций говорят, что получат они все-таки меньше.

К примеру, учителя Гродно недополучили от 40 до 200 рублей, пишет s13.ru.

— Нам сказали, чтобы не сравнивали январские и декабрьские зарплаты. Так как в декабре у нас планово они были больше: в них включили и январскую премию, чтобы начать год с новых выплат, и годовую премию, — рассказал блогу один из учителей первой категории гродненской школы и объясняет, почему не хочет называть свое имя. — Мы же все понимаем, что такой приказ был свыше. Администрация школы тут ни при чем. Учителя не пойдут спорить и доказывать. Только хуже себе сделают.

По словам собеседника, разница между его осенними зарплатами и новой больше 100 рублей. А с декабрьской — 240.

— Убрали надбавки за стаж и категории. Разница в доплатах между первой и высшей категорией — мизерная. А ответственность и работа большая. Так теперь учителя многие, особенно молодые, говорят: а зачем нам стараться для категории? Нет никакого стимула. Не увидел в новых расчетных листах и графы педагогической премии — раньше ее давали за подготовку учеников к олимпиаде, за какие-то достижения или выполненные работы, а теперь ее нет. Многое они, конечно, объединили, но стало только больше вопросов после этого, а сумма зарплаты меньше, — подытожил собеседник.

В нашу редакцию учителя, медики и работники культуры также присылают расчетники по прошлогодним зарплатам и январьской. Суммы там отличаются.

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, что ситуацию с зарплатами держат на контроле.

— По поводу информации на интернет-ресурсе S13.ru выяснилось, что отдельным работникам четырех школ централизованной бухгалтерией отдела образования Октябрьского района города Гродно была неверно начислена заработная плата. В частности, не учтена одна из стимулирующих выплат, что в итоге и привело к уменьшению начисленной заработной платы по причине ошибки, допущенной бухгалтером. Проблема оперативно решена и люди получат соответствующую доплату 6 февраля, — прокомментировали в Минтруда.

Также в ведомстве добавили, что если у работников бюджетных организаций при сравнении заработных плат за декабрь и январь есть вопросы по ее размеру и структуре, им нужно обратиться в бухгалтерию организации, в которой они работают. Это поможет исключить ошибки в начислении зарплаты.

— Если вопросы остались, за разъяснениями можно обратиться в Министерство труда и социальной защиты. При этом не обязательно указывать свою фамилию, достаточно назвать организацию, в которой сложилась такая ситуация, — говорят в ведомстве.

Обратиться в Министерство можно разными способами: по номеру телефона инфолинии — 8 017 309 9309, написать на электронную почту mlsp@mintrud.gov.by или в социальные сети — группу Министерства труда и социальной защиты ВКонтакте, в Фэйсбуке и Одноклассниках.

Просим читателей, которые работают в бюджетных организациях и готовы рассказать, как изменились их зарплаты после ввода новой схемы их расчета, написать на alexandra.kvitkevich@tutby.com.

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Теги: Гродно
 
 
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Учителя, врачи, работники культуры и прочие стали получать расчетники за январь с суммами, начисленными по новой системе.
 
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