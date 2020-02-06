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«Белтехосмотр» намерен отменить аптечку и огнетушитель при прохождении ТО

06.02.2020 12:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белтехосмотр» намерен отменить аптечку и огнетушитель при прохождении ТО
Фото из открытых источников

«Белтехосмотр» предлагает отменить аптечку и огнетушитель при прохождении ТО, пишет Interfax.by. Как заявил директор УП «Белтехосмотр» Юрий ЛЕНЧЕВСКИЙ, это требование устарело.

«Белтехосмотр» намерен отменить аптечку и огнетушитель при прохождении ТО Медсправка исключена из перечня документов для прохождения техосмотра

В частности, глава ведомства пояснил, что ранее система гостехосмотра находилась в ведении МВД. В 2003 году эти функции перешли к Минтрансу, было создано предприятие «Белтехосмотр». При этом фактически система осталась без изменений. По мнению Юрия Ленчевского, многие требования к автовладельцам при прохождении ТО и получении допуска для Госавтоинспекции были возможностью дополнительного контроля по ключевым направлениям работы. В структуре «Белтехосмотра» они лишние, без необходимости дублирующие работу других организаций.

Юрий Ленчевский считает, что аптечки и огнетушителя не относятся к оценке технического состояния транспортного средства. Зачастую владельцы просто перекладывают их из автомобиля в автомобиль, чтобы пройти процедуру. «На техосмотре должен проверяться исключительно сам автомобиль», – подчеркнул эксперт. Напомним, с начала года также введено правило, что для прохождения техосмотра больше не нужна медицинская водительская справка.

Кроме того, руководитель «Белтехосмотра» рассказал, что сейчас предприятие работает над тем, чтобы изменить формат разрешения на допуск. Сегодня оно представляет наклейку, которая клеится на лобовое стекло. При этом нигде не предусмотрено, что это обязательно должна быть наклейка, что она должна быть приклеена. В ПДД написано, что разрешение должно предъявляться сотруднику ДПС при остановке. Некоторые водители просто возят ее с другими документами. В перспективе отметка о прохождении ТО будет переведена в электронный вариант.

 
 
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По словам руководства ведомства, проверка аптечки и огнетушителя не относится к оценке технического состояния транспортного средства.
 
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