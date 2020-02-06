Румас рассказал, сколько Беларусь потеряла из-за налогового маневра в России

Источник материала: Ежедневник





Суммарные потери Беларуси от налогового маневра в РФ составили 330 млн долларов в 2019 году, заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

«Для Беларуси в 2019 году общие потери из-за налогового маневра суммарно составили около 330 млн долларов, в том числе потери бюджета - 130 млн долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти 200 млн долларов», - сказал Румас на совещании у президента страны Александра Лукашенко. Премьер-министра цитирует БелТА.

Лукашенко 6 февраля, накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, проводит совещание об обеспечении эффективной работы ТЭК страны.

Как сообщалось, 7 февраля белорусский лидер планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.