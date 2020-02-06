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Румас рассказал, сколько Беларусь потеряла из-за налогового маневра в России
06.02.2020 13:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Суммарные потери Беларуси от налогового маневра в РФ составили 330 млн долларов в 2019 году, заявил премьер-министр республики Сергей Румас.
«Для Беларуси в 2019 году общие потери из-за налогового маневра суммарно составили около 330 млн долларов, в том числе потери бюджета - 130 млн долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти 200 млн долларов», - сказал Румас на совещании у президента страны Александра Лукашенко. Премьер-министра цитирует БелТА.
Лукашенко 6 февраля, накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, проводит совещание об обеспечении эффективной работы ТЭК страны.
Как сообщалось, 7 февраля белорусский лидер планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
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Суммарные потери Беларуси от налогового маневра в РФ составили 330 млн долларов в 2019 году, заявил премьер-министр республики Сергей Румас.
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