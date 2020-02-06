«Сотрудники в Китай не ездят». На БЕЛДЖИ рассказали, как коронавирус повлиял на работу завода

Источник материала: Tut.by

Коронавирус уже успел затронуть автомобильный бизнес. Так, завод Hyundai в Южной Корее приостановил производство из-за нехватки запчастей из Китая. AUTO.TUT.BY узнал, что происходит на белорусском заводе «БЕЛДЖИ» - ведь несмотря на высокую локализацию много комплектующих приходит из Китая.



Фото: Павел Мурашко

В пресс-службе завода AUTO.TUT.BY пояснили, что поводов для беспокойства нет.

Производственный процесс не остановлен и проходит в обычном режиме. Во-первых, на складах имеется большой запас комплектующих, позволяющий еще какое-то время работать. Во-вторых, заказанные ранее комплектующие находятся в пути. В-третьих, коронавирус погибает буквально за считанные дни в естественной среде, а комплектующие едут из Китая примерно месяц. Так что с этой стороны опасности нет.

— Единственное, что изменилось на заводе, это режим работы сотрудников. В целях безопасности по просьбе китайской стороны был приостановлен обмен сотрудниками. Те, кто находится в Беларуси, пока не уезжают в Китай. И, соответственно, из Китая не едут на завод в Беларусь, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в прошлом году на заводе БЕЛДЖИ было произведено 20 тысяч автомобилей. В нынешнем году руководство пообещало преодолеть планку в 30 тысяч авто.