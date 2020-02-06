ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сотрудники в Китай не ездят». На БЕЛДЖИ рассказали, как коронавирус повлиял на работу завода

06.02.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Коронавирус уже успел затронуть автомобильный бизнес. Так, завод Hyundai в Южной Корее приостановил производство из-за нехватки запчастей из Китая. AUTO.TUT.BY узнал, что происходит на белорусском заводе «БЕЛДЖИ» - ведь несмотря на высокую локализацию много комплектующих приходит из Китая.


Фото: Павел Мурашко

В пресс-службе завода AUTO.TUT.BY пояснили, что поводов для беспокойства нет.

Производственный процесс не остановлен и проходит в обычном режиме. Во-первых, на складах имеется большой запас комплектующих, позволяющий еще какое-то время работать. Во-вторых, заказанные ранее комплектующие находятся в пути. В-третьих, коронавирус погибает буквально за считанные дни в естественной среде, а комплектующие едут из Китая примерно месяц. Так что с этой стороны опасности нет.

— Единственное, что изменилось на заводе, это режим работы сотрудников. В целях безопасности по просьбе китайской стороны был приостановлен обмен сотрудниками. Те, кто находится в Беларуси, пока не уезжают в Китай. И, соответственно, из Китая не едут на завод в Беларусь, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в прошлом году на заводе БЕЛДЖИ было произведено 20 тысяч автомобилей. В нынешнем году руководство пообещало преодолеть планку в 30 тысяч авто.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпидемия коронавируса никак не повлияла на работу завода БЕЛДЖИ в Беларуси. Производство продолжается, хотя некоторые меры безопасности были предприняты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Реконструкция моста в Пинске вышла на заключительный этап
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика