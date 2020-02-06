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Реконструкция моста в Пинске вышла на заключительный этап
06.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Построенный более 40 лет назад мост просто перестал выдерживать поток машин. А загруженность серьезная, ведь путепровод не только связывает два района Пинский и Столинский, но и является одним из главных элементов крупной транспортной артерии между Беларусью и Украиной.
Когда все намеченные мероприятия будут выполнены, движение автомобильного транспорта по мосту закроют снова до окончательной сдачи объекта в эксплуатацию. Напомним, введение объекта в строй планируется в нынешнем мае. Финансирование проекта ведется из республиканского бюджета.
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> Реконструкция моста в Пинске вышла на заключительный этап. Путепровод соединяет два берега Пины автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи – Пинск – Столин....
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