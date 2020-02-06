Источник материала: Полесская правда



Реконструкция моста в Пинске вышла на заключительный этап. Путепровод соединяет два берега Пины автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи – Пинск – Столин.

Построенный более 40 лет назад мост просто перестал выдерживать поток машин. А загруженность серьезная, ведь путепровод не только связывает два района Пинский и Столинский, но и является одним из главных элементов крупной транспортной артерии между Беларусью и Украиной.





После его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. К ней специалисты РУП «Бреставтодор» приступили в апреле 2019 года. На время закрытия моста движение транспорта организовано по наплавному мосту. Понтон разводной. Для прохода речного транспорта водное окно открывается в ночное время — с 2 до 4 часов.





Сейчас движение автотранспорта по мосту через Пину временно открыто. Это связано с необходимостью прокладки труб ливневой канализации, которые будут проходить под объездной дорогой, выходящей с наплавного моста на ул. Столинскую. За это время специалисты РУЭСП «Днепробугводпуть» обследуют временную переправу и выполнят, в случае необходимости, ремонтные работы.





Как сообщили в Бреставтодоре, с 8.00 8 февраля до 20.00 9 февраля будет ограничено движение автотранспорта на участке дороги в направлении предприятия РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» в связи с выполнением работ по устройству ливневой канализации моста.







Когда все намеченные мероприятия будут выполнены, движение автомобильного транспорта по мосту закроют снова до окончательной сдачи объекта в эксплуатацию. Напомним, введение объекта в строй планируется в нынешнем мае. Финансирование проекта ведется из республиканского бюджета.