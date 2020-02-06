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Силы противовоздушной обороны Беларуси успешно выполнили перехваты условных судов-нарушителей

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Силы противовоздушной обороны Беларуси успешно выполнили перехваты условных судов-нарушителей

Дежурные силы по противовоздушной обороне во время проверки боевой готовности ВС Беларуси успешно выполнили перехваты условных судов-нарушителей. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Действия дежурных сил проверили полетами контрольных целей, в качестве которых привлекались летательные аппараты, действовавшие на различных высотах. «В результате были успешно проведены условные обстрелы контрольных целей расчетами зенитных ракетных подразделений и выполнены перехваты воздушных судов-нарушителей экипажами авиации», — проинформировали в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что подразделения зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и авиации выполняли свои задачи в сложных метеорологических условиях.

Кроме того, накануне распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получили подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. «После выполнения подготовительных мероприятий подразделения совершили марш в назначенный район, в котором в течение нескольких суток им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из различных видов оружия днем и ночью», — рассказали в Минобороны.

Внезапная проверка боевой готовности в ВС Беларуси началась 30 января. Действия войск запланированы на полигонах и отдельных участках местности. Войскам предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание уделяется состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.

https://www.belta.by/

 
 
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Дежурные силы по противовоздушной обороне во время проверки боевой готовности ВС Беларуси успешно выполнили перехваты условных судов-нарушителей. Такая...
 
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