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Александр Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

06.02.2020 14:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как противостоять негативным тенденциям в экономике и где искать альтернативные источники поставки энергоресурсов. Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел совещание по вопросам работы топливно-энергетического комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

На разговор к Президенту приглашены представители экономического блока правительства. К обсуждению предложены вопросы, от решения которых напрямую зависит устойчивость белорусской экономики. Перед началом встречи с главой государства чиновники еще раз сверяли цифры, подсчитывали варианты смягчения последствий российского налогового маневра. Президент начал совещание с конкретных вопросов. Прежде всего, Александра Лукашенко интересовало, какие сценарии решения проблемных ситуаций уже есть в арсенале ответственных. И каким образом будет обеспечено выполнение ключевых прогнозных экономических показателей.  

Александр Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, по преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и, прежде всего, во взаимоотношениях с Россией.

Александр Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху – типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время. Торговые конфликты между государственными лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит Беларусь не может игнорировать происходящее.

Александр Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

Поэтому прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное – сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне.

Александр Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

Сегодня хочу услышать, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов: как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и самое главное – поступательный рост доходов всех слоев населения. Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год – год экзаменов.

Александр Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

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Новости Беларуси. Как противостоять негативным тенденциям в экономике и где искать альтернативные источники поставки энергоресурсов. Александр Лукашенко во...
 
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