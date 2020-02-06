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Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от манёвров наших партнёров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главная задача, которая сегодня стоит перед Правительством, – найти надежные альтернативные источники поставки энергоресурсов, просчитать возможные риски и выгоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не секрет, что из-за проблем с российскими партнерами, Беларусь несет существенные финансовые убытки и вынуждена часто корректировать свои планы экономического развития. Но даже в этих условиях необходимо обеспечить внутренний рынок энергоресурсами и выполнять свои обязательства по экспорту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слишком часто мы вынуждены корректировать планы нашего развития. Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны – ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров.
Отдельно заслушаем предложения о том, как выполняется мое поручение о поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечить наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов в Европе, Украине, других странах, где мы раньше их продавали.
Совещание прошло накануне визита белорусского лидера в Сочи. Можно предположить, что это своеобразная «сверка часов» перед важнейшими переговорами. И цифры, которые сегодня были доложены Президенту, станут базой для принятия итогового решения по работе с российской стороной. Ожидается, что 7 февраля Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным.
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Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от манёвров наших партнёров
Новости Беларуси. Главная задача, которая сегодня стоит перед Правительством, – найти надежные альтернативные источники поставки энергоресурсов, просчитать...
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