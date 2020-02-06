Чтобы ввезти в Беларусь мясо, гражданка решила его спрятать в топливном баке автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница г. Барановичи в топливном баке автомобиля спрятала от таможенного контроля 44 кг готовой мясной продукции и 17 упаковок со сменными кассетами для бритья. Перемещаемую таким образом коммерческую партию товара обнаружили брестские таможенники в пункте пропуска «Брест».





49-летняя гражданка возвращалась в Беларусь из Польши на своем авто AUDI. Для пересечения границы она выбрала «зеленый» коридор, как подтверждение отсутствия у нее товаров, подлежащих декларированию. В салон легковушки она действительно поместила лишь продукты питания, не превышающие установленные нормы ввоза.





А вот коммерческую партию мяса и упаковки со сменными кассетами для бритья спрятала в топливный бак.

По предварительной оценке общая стоимость сокрытых товаров составила 1300 белорусских рублей.





К слову, гражданка за последний месяц пересекала границу по несколько раз на неделю.





Брестской таможней начат административный процесс. В действиях гражданки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.





Транспортное средство изъято до решения суда.