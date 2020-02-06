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Момент истины: Лукашенко примет условия Кремля
Источник материала: Партизан
Чем закончится встреча Лукашенко с Путиным 7 февраля? Анонсируя ее, Лукашенко заявил, что в белорусско-российских отношениях наступил "некий момент истины".
В пятницу Александр Лукашенко встретится в России с Владимиром Путиным. Главным вопросом их обсуждения станут цены на нефть и газ – наша страна до сих пор не заключила годовые контракты на их поставки.
Возмутившись условиями России, руководитель Беларуси отметил по этому поводу:
«Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя – вот в чем вопрос».
«Все понимают: никаких пряников от США Беларусь на самом деле не получит»
Экономист Лев Марголин отмечает, что у белорусского руководства вряд ли получится договориться на своих условиях.
«Удастся ли Лукашенко добиться того, чего он хочет? Мой ответ отрицательный. Если же вопрос в том, смогут ли президенты найти какой-то компромисс, то вполне возможно, что это произойдет. Хотя я склонен считать, что Путин будет дожимать Лукашенко, требуя в обмен на снижение цен согласия на углубление интеграции», – считает Марголин.
Экономист не думает, что на позицию России повлияли контакты руководителя Беларуси с госсекретарем США.
«Если убрать риторику, то ничего интересного Помпео Лукашенко не пообещал. Конкурентные (по сути, это мировые) цены на нефть кроме Америки может предложить Беларуси десяток стран. Не думаю, что белорусскому руководству кто-то даст цену ниже мировой, которую оно имело со стороны России.
Эти переговоры с госсекретарем США – больше психологическое давление на Путина со стороны Лукашенко. Но считаю, другие понимают: никаких пряников от США Беларусь на самом деле не получит. Поэтому ответ Путина на предложения Лукашенко по-прежнему будет жестким», – отметил Марголин.
По его мнению, в связи с неуступчивостью России могут сойти на нет переговоры по интеграционным дорожным картам.
«Большинство этих дорожных карт были прикрытием, чтобы уже сейчас выторговать у России низкие цены на нефть и газ. А поскольку этого не удается, то переговоры по многим дорожным картам могут медленно завянуть», – считает экономист.
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