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Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

06.02.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне «Брестский» прошли показные занятия для командиров подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по тактической подготовке.

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Тема «Бой в городе». Представители СМИ смогли увидеть, как проходит подготовка десантников к ведению боевых действий в городских условиях.

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»

Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»


 
 
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  На полигоне «Брестский» прошли показные занятия для командиров подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по тактической подготовке. ...
 
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