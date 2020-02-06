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Смотрите, как проходят учения десантников на полигоне «Брестский»
06.02.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На полигоне «Брестский» прошли показные занятия для командиров подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по тактической подготовке.
Тема «Бой в городе». Представители СМИ смогли увидеть, как проходит подготовка десантников к ведению боевых действий в городских условиях.
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На полигоне «Брестский» прошли показные занятия для командиров подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по тактической подготовке. ...
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