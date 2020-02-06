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Лукашенко выразил соболезнования Эрдогану после гибели людей в лавине

06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при сходе лавины в провинции Ван, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства отметил, что это известие большой печалью и скорбью отозвалось в белорусском обществе», – говорится в сообщении. В Турции сошли две лавины. Погибли в том числе спасатели, искавшие выживших. Количество жертв превысило 30 человек, больше 50 пострадали. 



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Количество жертв схода лавин в провинции Ван превысило 30 человек, больше 50 пострадали.
 
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