|
Лукашенко выразил соболезнования Эрдогану после гибели людей в лавине
06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при сходе лавины в провинции Ван, сообщает пресс-служба главы государства.
«Глава государства отметил, что это известие большой печалью и скорбью отозвалось в белорусском обществе», – говорится в сообщении. В Турции сошли две лавины. Погибли в том числе спасатели, искавшие выживших. Количество жертв превысило 30 человек, больше 50 пострадали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество жертв схода лавин в провинции Ван превысило 30 человек, больше 50 пострадали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)