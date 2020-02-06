Многоборье «Здоровье»

3 февраля на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Фаниполя» состоялись районные соревнования по зимнему многоборью «Здоровье»
3 февраля на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Фаниполя» состоялись районные соревнования по зимнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь среди учащихся учреждение общего среднего образования, расположенных в сельской местности.
Призовые места в командном зачёте распределилось следующим образом: 1 место - государственное учреждение образования «Дворищанский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа», 2 место - государственное учреждение образования «Скирмантовский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа», 3 место - государственное учреждение образования «Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа».