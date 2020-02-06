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Лукашенко – правительству накануне встречи с Путиным: Не надо закрывать амбразуру телами

06.02.2020 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко – правительству накануне встречи с Путиным: Не надо закрывать амбразуру телами

Белорусский президент считает, что правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов.

Александр Лукшенко отметил, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее, пишет БЕЛТА.

"Поэтому прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой», - сказал Лукашенко во время совещания по обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

По его словам, главное сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне.

Отметим, совещание проходило на фоне нефтяного конфликта с Россией. На 7 февраля у Александра Лукашенко запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

 
 
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Белорусский президент считает, что правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов.
 
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