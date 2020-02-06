Оптимисты из Минэкономики рассчитывают на 5-6%-ный рост ВВП

Консервативный сценарий рассчитывается исходя из темпов роста на 3-5% в год при сохранении экономики «как есть». Об этом рассказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая на заседании Республиканского клуба директоров, организованном Бизнес-союзом им. Кунявского.





По словам замминистра, при консервативном сценарии выйти на $100 млрд невозможно.





Для достижения уровня, запланированного главой государства, требуются изменение структуры экономики и кардинальные меры по повышению производительности труда в госсекторе.





Нужны масштабный переток трудовых ресурсов и приток капиталов в инвестиции.

По мнению Ярошевича, недолговое привлечение средств на фондовом рынке будет бесплатным — надо только дивиденды платить.





Ярошевич уверяет, что в экономической политике властей поддержка бизнеса — всерьез и надолго. Его призыв к руководителям предприятий: «развивайтесь и вкладывайте деньги в расширение».





Главное достижение 2019 года — макроэкономическая сбалансированность, уверен замминистра Беларуси. Удалось добиться роста ПИИ с $1,6 до $1,75 млрд, низкой инфляции (4,7%), прироста в строительстве (3,1), промышленности (1%) и сельском хозяйстве (3,1%). Снижение госдолга — до 33,7% ВВП (2 года назад — 39,3%). Доля инвестиций в ВВП — 21,1% против 19,7 % в 2016-м. Но надо 24-25%, чтобы обеспечить рост экономики на уровне мирового.





Проблема — в отставании производительности труда по сравнению с зарплатой. Однако на это вынуждены были пойти ради улучшения демографической ситуации и благосостояния граждан. Но разрыв сокращается.





Главная надежда властей — сектор ИТ. В 2019 году ИКТ и компьютерные услуги дали 25% экспорта услуг. Планируется продолжить поддержку ПВТ, чтобы он продолжал оставаться точкой роста и привлекал инвестиции.









Формирование благоприятной бизнес-среды — приоритет для правительства.





В рамках задачи повышения эффективности госсектора — улучшение корпоративного управления. Для этого решено ввести в набсоветы крупнейших предприятий высокопоставленных чиновников. Планируется вскоре провести заседание, чтобы заслушать результаты.







