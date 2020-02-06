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Лукашенко улетел в Сочи

06.02.2020 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск



Как сообщалось, о планируемой встрече с Путиным Лукашенко рассказал 4 февраля во время общения с журналистами. "

Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, главными вопросами для обсуждения будут поставки в Беларуси российских энергоносителей и "союзные" отношения.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск
 
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