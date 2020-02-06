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Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Делегация концерна «Белнефтехим» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти в нашу страну. Отрабатываются детали соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры, сообщили в правительстве.
На подписание контракта с Казахстаном уполномочен первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
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Новости Беларуси. Делегация концерна «Белнефтехим» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти в нашу страну. Отрабатываются детали соглашения, сообщили...
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