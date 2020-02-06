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Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти

06.02.2020 15:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Делегация концерна «Белнефтехим» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти в нашу страну. Отрабатываются детали соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти

Оно находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры, сообщили в правительстве.

Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти

На подписание контракта с Казахстаном уполномочен первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти

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Новости Беларуси. Делегация концерна «Белнефтехим» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти в нашу страну. Отрабатываются детали соглашения, сообщили...
 
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