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Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс

В двухэтажном здании разместился универсальный спортзал площадью 46х24 метра с разметкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, сауна, бассейн, зал борьбы, два фитнес-зала и супероснащенный современный тренажерный зал, аналогов которому в других регионах области пока что нет.
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
 
В многофункциональном спортивно-оздоровительном комплексе «Импульс» ожидают не только островчан, но и посетителей из соседних районов. Здесь готовы принимать профессиональные соревнования по игровым видам спорта, в том числе республиканского и международного уровней, заниматься подготовкой спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
 
Приняли участие в открытии нового спорткомплекса председатель облисполкома Владимир Кравцов, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин и другие почетные гости.
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс

— Сделан ещё один серьезный шаг в программе развития города атомщиков Островце, — отметил Владимир Кравцов. — Это значимое событие не только для Островецкого района, но и для всей области. Спортивный объект подобного масштаба далеко не последний в регионе. Буквально через два месяца аналогичный спорткомплекс откроется в Новогрудке, через месяц начнет работать новый бассейн в Сморгони. В планах строительство новых футбольных стадионов в Волковыске и Гродно, крупного спортивного объекта в Слониме. Областной центр тоже нуждается в развитии спортивной базы. В этом году в Гродно будет открыт новый крытый теннисный корт, идут проектные работы по возведению еще одного спорткомплекса.

 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс

 
Спортзал ФОКа рассчитан прежде всего на занятия мини-футболом, волейболом и баскетболом, но при желании здесь можно, например, играть в бадминтон или гандбол. Оснащение площадки: зрительские трибуны на 750 посадочных мест, комментаторские кабины, большое электронное табло, профессиональное освещение и хорошая акустика – все, что нужно для проведения  матчей высокого уровня.
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
 
Кроме спортзала, на первом этаже комплекса оборудованы фитнес-кафе на 30 мест, сауна и бассейн. Для людей с ограниченными возможностями есть специальный подъемник, который поможет спуститься в воду. В здании учтены и другие нюансы создания безбарьерной среды, включая подъемный лифт и отдельные парковочные места, средства визуальной и тактильной информации как на улице, так и в помещениях.
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
 
На втором этаже спорткомплекса – зал борьбы, два фитнес-зала и современная тренажерка площадью 360 квадратных метров. Здесь установлены эллиптические и велотренажеры, беговые дорожки, закуплены снаряды и силовой инвентарь. На прилегающей территории ФОКа разместились мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная спортивные площадки, площадка для воркаута.
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
 
К слову, в Островецкий районе на сегодняшний день более 120 физкультурно-спортивных объектов. Свою лепту в развитие спортивной инфраструктуры внесло строительство  атомной электростанции. В 2018 году в Островце уже был открыт новый ФОК с бассейном, спортивным и тренажерным залами, в 2019-м в эксплуатацию ввели современный стадион и две площадки для пляжных видов спорта. При поддержке акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» успешно реализуется проект «Планета баскетбола – оранжевый атом». Благодаря нему на базе гимназии № 1  появился стадион для игры в баскетбол 3х3. В этом году в Островце планируют начать  строительство крытой ледовой площадки для занятий хоккеем и массового катания.
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
 
Как подчеркнул Владимир Кравцов, такие объекты должны работать не только на оздоровление населения, но и на высокие спортивные достижения. Сейчас в Островецкой СДЮШОР культивируются 3 вида спорта: легкая атлетика, бокс, борьба греко-римская. Ежегодно ее воспитанники  входят в составы национальной и сборных команд страны, завоевывают награды на международных и республиканских соревнованях.
 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс

—  Новый спорткомплекс рассчитан более чем на 220 посещений в смену и дает возможность для развития порядка 20 видов спорта. Важно грамотно организовать процесс его работы, чтобы максимально использовать все предоставленные возможности, задействовать мощности объекта на сто процентов, — отметил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук. — Нужно привлекать к занятиям  как можно больше детей и молодежи, перспективных и талантливых ребят, которые готовы бороться за высокие спортивные достижения.

 

В целом на строительство спорткомплекса затрачено более 15 миллионов 800 тысяч рублей. Около 270 тысяч рублей ушло только на покупку спортинвентаря и оборудования. На дополнительное приобретение спортинвентаря Владимир Кравцов вручил руководству спорткомплекса денежный сертификат.

 
Супероснащенная тренажерка, трибуны на 750 мест и площадка для ворткаута. В Островце открыли новый спорткомплекс
Анна РАДЮК
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В двухэтажном здании разместился универсальный спортзал площадью 46х24 метра с разметкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, сауна, бассейн, зал борьбы, два...
 
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