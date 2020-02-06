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В воинской части под Минском солдат-срочник получил травму

06.02.2020 16:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В воинской части под Минском солдат-срочник получил травму
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в военной части под Минском. Военнослужащий срочной службы получил травму.

В воинской части под Минском солдат-срочник получил травму В Стародорожском гарнизоне скончался военнослужащий, получивший травму

В Министерстве обороны пояснили, что старший слесарь ремонтного взвода получил тупую травму живота во время занятий, когда производил жесткую сцепку автомобилей. При этом, по информации ведомства, солдатом были нарушены требования безопасности.

Сообщается, что военнослужащему оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние ефрейтора стабильное, он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает, повреждений костей и внутренних органов не выявлено.

 
 
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По информации Минобороны, военнослужащий нарушил технику безопасности.
 
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