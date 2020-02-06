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Литва будет требовать закрытия БелАЭС в любом случае

06.02.2020 15:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Литва будет требовать закрытия БелАЭС в любом случае

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что даже если Островецкая АЭС (БелАЭС) будет запущена, в Литве будут требовать ее закрытия.

«Мы – против этой электростанции. Даже если она начнет работать, мы будем требовать ее закрытия. Результат того, что мы не говорили об этом все это время - построен первый реактор. Нам надо менять тактику. Один из важнейших элементов тактики – ясная проактивная поддержка со стороны наших союзников в ЕС и США", – сказал Линкявичюс в интервью Žinių radijаs, пишет ru.delfi.lt.

"В одиночку мы ситуацию не изменим", – прибавил он. По словам министра, пока неясно, когда будет запущен первый реактор Островецкой АЭС.

"Это откладывают не в первый раз из-за инцидентов, то пожар, то что-то еще, такое происходит не в первый раз. Поэтому сейчас конкретно никто не может сказать, когда. Они думают, что топливо привезут в первом квартале. Но наши требования остаются очень ясными - в любом случае до запуска они должны конкретизировать свой план действий и выполнить самые важные основные задачи", – сказал министр.

Беларусь строите АЭС в Островце, в 50 км от столицы Литвы. Литва приняла решение не впускать белорусское электричество, когда запустят АЭС. В июне 2017 года парламент Литвы признал, что строящаяся в Беларуси, в Островце, АЭС небезопасна и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, окружающей среды и здоровья общества
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что даже если Островецкая АЭС (БелАЭС) будет запущена, в Литве будут требовать ее закрытия.
 
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