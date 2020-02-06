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Погибших от коронавируса в 80 раз больше. В Сеть по ошибке попали данные, которые больше похожи на правду

06.02.2020 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания, предоставляющая свежую информацию по коронавирусу, случайно опубликовала данные, которые во много раз больше официальных.

Погибших от коронавируса в 80 раз больше. В Сеть по ошибке попали данные, которые больше похожи на правду
Вторая по величине компания в Китае Tencent, возможно, раскрыла настоящее число погибших от коронавируса. Технологический конгломерат обновил данные в субботу, и указанные цифры шокировали пользователей. Исходя из них, заражённых оказалось в несколько раз больше — 154 тыс. человек. При этом умерло 24,5 тыс. человек, что в 80 раз больше, чем указано в официальной статистике, сообщает Daily Mail.

Впрочем, вскоре эти данные пропали и появились новые цифры. Так, по официальной информации, коронавирусом заражено 14 466 человек и ещё 304 погибли. На фоне слухов о том, что коммунистическая партия Пекина скрывает правду о распространении вируса, эта ошибка кажется не такой уж случайной. Также сообщалось, что в морги поступают трупы, которых нигде потом не регистрируют.

28 января в Сети появилось обращение медсестры одной из китайских больниц, которая утверждала, что официальные данные сильно занижены. На тот момент девушка говорила о 90 тыс. заражённых, но за неделю их число вполне могло увеличиться до 150 тыс. Тем временем США, Австралия, Новая Зеландия, Италия, Тайвань и Вьетнам закрыли границы для пребывающих из Китая.
 
 
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Компания, предоставляющая свежую информацию по коронавирусу, случайно опубликовала данные, которые во много раз больше официальных.
 
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