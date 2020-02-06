Воронюк: для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии

Источник материала: Газета Авангард

Для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии, заявил во время открытого диалога «Беларусь — открытая книга» первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.





«Очень важно, чтобы молодежь читала книги. Они учат мыслить, развивают внутренний мир, — сказал Дмитрий Воронюк. — Но сегодня для молодежи уже нужно не просто книгу подавать в красивой обложке. Важно использовать современные технологии в популяризации книг, авторов и чтения», — сказал Дмитрий Воронюк.

Главная задача открытого диалога, который проходит на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, — обсуждение и поиск новых форм продвижения книги среди молодежи. Вместе с активом БРСМ и молодыми белорусскими писателями участие в дискуссии принимают представители Министерства информации, Союза писателей Беларуси, Национальной библиотеки Беларуси.