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Воронюк: для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии

06.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии, заявил во время открытого диалога «Беларусь — открытая книга» первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Воронюк: для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии
Дмитрий Воронюк. Фото из архива

«Очень важно, чтобы молодежь читала книги. Они учат мыслить, развивают внутренний мир, — сказал Дмитрий Воронюк. — Но сегодня для молодежи уже нужно не просто книгу подавать в красивой обложке. Важно использовать современные технологии в популяризации книг, авторов и чтения», — сказал Дмитрий Воронюк.

Главная задача открытого диалога, который проходит на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, — обсуждение и поиск новых форм продвижения книги среди молодежи. Вместе с активом БРСМ и молодыми белорусскими писателями участие в дискуссии принимают представители Министерства информации, Союза писателей Беларуси, Национальной библиотеки Беларуси.

Белта

 
 
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Для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии, заявил во время открытого диалога "Беларусь - открытая книга"...
 
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