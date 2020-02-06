Задержанным директорам сахарных заводов предъявлено обвинение

Источник материала: Слуцк Город





В эфире «Беларусь 1» показали расследование «Сахарная мафия», где единственный и основной спикер — сотрудник КГБ, а на экране появились материалы оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). Как сообщает TUT.BY со ссылкой на собственные источники, обвинение фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено.

После длительного молчания КГБ 4 февраля впервые прокомментировал пропажу директоров четырех сахарных заводов и подтвердил слухи: руководители задержаны за взятки и находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городея, Виктор Миронов (Жабинка), Николай Прудник (Слуцк), Дмитрий Егоров (Скиделский завод). По информации комитета, «ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов».

На экране в эфире «Беларусь 1» появилось специальное расследование «Сахарная мафия», где показали материалы оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ): как директора заводов приходят к российскому бизнесмену Кононенко за деньгами, как секретарь «формирует двадцаточку» — 20 тысяч долларов. TUT.BY связался с родственниками всех директоров, но они отказались что-либо комментировать.

— Ничего не надо, — сказали близкие Дмитрия Егорова и бросили трубку.

То, что бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня задержан по «сахарному делу», уже не секрет. Если сперва его родные отрицали, что Владимир Евгеньевич находится за решеткой, то теперь уже нет. «Сахарное дело» близкие Тихини посмотрели:

— Мы немножко не согласны с трактовкой информации в плане нашего родственника. Та информация, которой мы владеем, не соответствует тому, что предоставили. С сотрудниками КГБ спорить не будем: или нам чего-то недоговаривают, или мы вообще ничего не понимаем.

TUT.BY попросил пресс-службу КГБ уточнить, сколько фигурантов уголовного дела на сегодня, подтверждается ли информация о том, что Владимир Тихиня обвиняется в получении взятки в 2 тысячи долларов. Но ни на один вопрос нам не ответили.

— Обвинение предъявлено, — говорит информированный источник TUT.BY. Фигуранты находятся за решеткой уже 14 дней, а обвинение, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента задержания.

Так кто такой задержанный взяткодатель Кононенко, чья фамилия не раз звучит с экрана? По информации КГБ, он российский бизнесмен, который в офисе компании «Евротарэкс» передавал взятки директорам сахарных заводов. «Евротарэкс» — предприятие, которое занимается производством мешков. Как указано в выписке из Единого государственного регистра, форма собственности «Евротарэкс» — смешанная с иностранным участием без доли государственной собственности, с 2008 года фирмой руководит Дмитрий Семашко. Производство находится в Городее, а в Минске — отдел маркетинга.

— Кононенко? У нас таких нет, — отвечают в минском офисе «Евротарэкс».

— Вы же, наверное, видели фильм? В нем был показан ваш офис?

— По-моему, его (фильм. — Прим. TUT.BY) уже все видели. Мне сказали комментариев не давать, все обращения к директору Семашко Дмитрию Анатольевичу.

Руководителя мы застали на рабочем месте в Городее.

— Я не могу комментировать данную ситуацию, — ответил Дмитрий Анатольевич.

Кроме того, по «сахарному делу» задержан директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).