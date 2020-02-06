В Беларуси объявлен конкурс творческих работ к 25-летию государственных символов

Источник материала: Газета Авангард

Музей современной белорусской государственности — филиал Национального исторического музея проводит открытый конкурс творческих работ «Символы моей страны». Он приурочен к 25-летию Государственного флага и Государственного герба, сообщили БЕЛТА в музее.





На конкурс принимаются творческие работы с изображением государственных символов Беларуси. Работы могут быть выполнены в различных техниках: живопись, графика, роспись по стеклу, соломопластика, вышивка и другие. «Цель — показать в творческих произведениях государственные символы как неотъемлемый атрибут суверенитета нашей страны», — отметили в музее.

Конкурс предусматривает два этапа. «Прием, обработка и отбор творческих работ проходят с 3 февраля по 13 апреля 2020 года. Финальный этап, на котором будут определять победителей и лауреатов, продлится с 14 апреля по 5 мая. Участников будет оценивать профессиональное жюри. Создателей лучших произведений наградят дипломами и памятными подарками. Творческие работы победителей примут участие во временной экспозиции, организованной в Музее современной белорусской государственности в честь 25-летия утверждения государственных символов», — поделились в музее.

Организаторами проекта выступают Музей современной белорусской государственности и Республиканское общественное объединение «Белая Русь».