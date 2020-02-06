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Лукашенко улетел с рабочим визитом в Сочи

06.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко улетел с рабочим визитом в Сочи

«В Сочи 7 февраля состоится его встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества», — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщалось, о планируемой встрече с Президентом России Александр Лукашенко рассказал 4 февраля во время общения с журналистами. «Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. — Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов в межгосударственном сотрудничестве. Они в частности касаются вопросов формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов — газа и нефти.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на большой дисбаланс в белорусско-российском товарообороте: «У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают».

В целом глава государства еще раз призвал к конструктивному сотрудничеству. «Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. — Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде», — резюмировал он.

Белта

 
Теги: Минск
 
 
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