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«Готовила завтрак и порезалась». Российская гимнастка говорит, что не пыталась покончить с собой

06.02.2020 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова прокомментировала информацию о госпитализации после попытки самоубийства.

В ролике, который выложила ее тренер Анна Дьяченко, Солдатова сказала, что просто порезалась во время приготовления завтрака.

«Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно. Это единственное, что подтверждает речь о том, что в прессе пишут полный ужас, полную неправду. Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, как можно было такое написать, извините, вообще без малейшего факта доказательств.

Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. У всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую – раны лучше заклеить и обработать профессионально, дабы не заниматься самолечением.

Заехала в больницу, предупредила тренеров, что я немного опаздываю, и на этом вся история закончилась. А тут пишут такой кошмар: вены, порезалась, какой ужас. На самом деле у меня просто нет слов.

Со мной все прекрасно, жива-здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте. Все супер, сейчас поеду на тренировку», – сказала Солдатова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от AV (@love_shumik)

Отметим, что ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Александра сожалеет о попытке суицида.

«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — приводит слова российской гимнастки Mash.

Александра Солдатова сама пришла в Морозовскую больницу в Москве. Это ближайшее к дому медучреждение. У девушки уже были характерные раны на руках. Спортсменка призналась, что порезала себя кухонным ножом дома — отсюда и раны на левой руке.

 
 
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова прокомментировала госпитализацию после попытки самоубийства.
 
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