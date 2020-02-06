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В Слуцком районе сфотографировали скотомогильник под открытым небом. Что на это ответили в хозяйстве

06.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


В среду, 5 февраля, читатель SlutskGorod прислал фотографии скотомогильника, утверждая, что он находится на территории ОАО «Весейский покров». Мы узнали, действительно ли эти снимки относятся к хозяйству деревни Весея Слуцкого района и что сейчас там происходит.

Главный зоотехник ОАО «Весейский покров» подтвердила, что фотографии, присланные читателем, на самом деле сделаны на территории хозяйства. От других комментариев специалист отказалась: «Я не буду это комментировать, мне нечего сказать».

Кроме того, рассказать о ситуации в хозяйстве отказалась и руководитель Людмила Саванович, ссылаясь на занятость.

Однако одна из работниц рассказала, что с утра в хозяйство приехала делегация «сверху» и главный ветврач Слуцкой райветстанции. Кто ещё был среди приехавших с проверкой, женщина пояснить не смогла.  

— Тут все бегают, что-то делают, обсуждают. Шуму надели эти фотографии, одним словом, — пояснила сотрудница, пожелавшая не называть своего имени.

Оперативно получить комментарий главного ветврача также не удалось, рабочий телефон в первой половине дня не отвечал.

Как пояснили в одном из хозяйств района, в самом факте гибели животных на производстве нет «никакого криминала». Вместе с тем, судя по фотографиям, скотомогильник в Весее не соответствовал ветеринарным правилам.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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В среду, 5 февраля, читатель SlutskGorod прислал фотографии скотомогильника, утверждая, что он находится на территории ОАО «Весейский покров». Мы узнали, что там сейчас...
 
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