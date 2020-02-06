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«Я/Мы Джонни Депп». Почему Эмбер Херд стала первым домашним агрессором, которого затравили в Сети

06.02.2020 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Напомним предысторию: несколько лет назад после развода с Джонни Деппом Эмбер Херд обвинила актера в домашнем насилии. На это обвинение Депп ответил встречным: по его словам, именно Эмбер Херд прибегала к насилию. И вот несколько дней назад в СМИ были опубликованы записи разговоров бывших супругов, на которых слышно, как Депп уговаривает жену не причинять ему физическую боль.

Из записей, подлинность которых пока не доказана, можно сделать вывод, что актриса не раз избивала бывшего мужа и бросала в него разными предметами. О том, почему Эмбер стала первым домашним агрессором, которого единодушно травят в Сети, рассуждает Анна Петрова.

В твиттере запустили флешмоб в поддержку Джонни Деппа #JusticeForJohnnyDepp, русскоязычный интернет тоже ликует, фейсбук пестрит постами «Я/МЫ Джонни Депп», «mee too Джонни Депп», «Я так и знал!».

Мы все очень любим Джонни Деппа и в целом всегда за правду, справедливость и всеобщее счастье. Но вот сейчас обидно стало.

Ни разу не было такого, чтобы в социальных сетях объявили войну насильнику.

Похоже, что Эмбер Херд, стала первой.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Amber Heard (@amberheard) 13 Дек 2019 в 9:03 PST

Домашнее насилие — очень серьезная тема, масштабы которой ужасают. Например, есть огромное количество звезд, которые и сами не скрывают, что бьют своих женщин. Марат Башаров, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Ефремов, Ивар Калныньш, Александр Серов… Таких историй тьма. Но никто из них никогда не подвергался общественному порицанию, никто не отказывал им в работе, они все так же рукопожатны и любимы. Они мужчины, им все можно.

Вот сейчас опубликовали результаты последних опросов, согласно которым каждый двадцать пятый белорус считает, что жену можно бить за пригоревшую еду, отказ от секса или за выход из дома без разрешения. И это еще наверняка не каждый признался, так что цифры можно смело увеличить.

И кто-то еще полагает, что мы живем в равноправном обществе?

Вот только равного партнера никогда не придет в голову бить.


Фото: pinterest.com

А значит, сколько бы мы ни кричали о том, что нам не нужен феминизм и женщины давным-давно получили все права, на деле женщина по-прежнему остается мужской собственностью, объектом, удобной вещью, которую нужно наказывать за то, что она недостаточно хорошо выполняет свои функции.

Потому что в патриархальной иерархии женщина должна знать свое место. Если же она выходит за некие привычные рамки определенной для нее роли, то, значит, заслужила и сама виновата. Именно этим объясняется то, что к жертве всегда возникает множество вопросов, начиная от «а зачем она за такого замуж выходила?» и заканчивая «чем она его спровоцировала?». И прочими «нет дыма без огня» и «значит, было за что»…

Вот только если бы мы с таким же рвением осуждали насилие, с каким теперь радуемся сомнительному пока оправданию Джонни Деппа, то, быть может, насильник в следующий раз задумался бы, прежде чем в очередной раз поднять руку на свою жертву.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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В соцсетях объявили войну Эмбер Херд. Почему все включились в борьбу с известной блондинкой, рассуждает Анна Петрова.
 
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