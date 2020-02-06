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Привезенные из Европы телевизоры Samsung стали "кирпичами". В чем дело?
Источник материала: Партизан
Владельцы купленных за рубежом телевизоров Samsung сообщают, что на устройствах массово перестало работать программное обеспечение
Жалобы от владельцев телевизоров южнокорейской фирмы на белорусских форумах стали появляться накануне: массово перестал работать "смарт". Фактически телевизоры стали превращаться в мониторы (или "кирпичи"), причем коснулась проблема не только белорусов, но и жителей России и Украины.
"Ко мне (с этой проблемой) обращались многие: почти у всех, кто покупал у меня телевизоры, перестал работать "смарт". Мы тогда не знали еще, что с этим делать, так что просили людей просто подождать пару дней", – пояснил Илья.
По данным собеседника, виной всему новые ограничения, введенные непосредственно компанией-производителем. Таким образом Samsung пытается подтолкнуть пользователей к покупке исключительно "белых" телевизоров у официальных ритейлеров.
"В сети я натыкался на информацию о том, что блокировка началась аж с 22 января, но тогда это, судя по всему, коснулось только России. Мне первый человек пожаловался четвертого февраля", – вспоминает он.
По его информации и словам "коллег", для Беларуси проблема актуальна уже два-три дня. Не так и много, однако некоторые знатоки решение уже нашли, но никто из них не готов делиться правильным алгоритмом действий.
"Мы уже знаем, как решить проблему – ездим по клиентам. Думаю, уже к началу следующей недели все будет работать, как прежде. Вообще, в сети решений тысяча, но срабатывают единицы. Мы свое нашли, какое – не скажу", – говорит Илья.
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