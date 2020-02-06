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Привезенные из Европы телевизоры Samsung стали "кирпичами". В чем дело?

06.02.2020 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владельцы купленных за рубежом телевизоров Samsung сообщают, что на устройствах массово перестало работать программное обеспечение

Привезенные из Европы телевизоры Samsung стали "кирпичами". В чем дело?
Жалобы от владельцев телевизоров южнокорейской фирмы на белорусских форумах стали появляться накануне: массово перестал работать "смарт". Фактически телевизоры стали превращаться в мониторы (или "кирпичи"), причем коснулась проблема не только белорусов, но и жителей России и Украины.

Sputnik пообщался с жителем одного из белорусских городов Ильей, который знаком с такой практикой заработка, как перепродажа в Беларуси техники из Европы.

"Ко мне (с этой проблемой) обращались многие: почти у всех, кто покупал у меня телевизоры, перестал работать "смарт". Мы тогда не знали еще, что с этим делать, так что просили людей просто подождать пару дней", – пояснил Илья.

По данным собеседника, виной всему новые ограничения, введенные непосредственно компанией-производителем. Таким образом Samsung пытается подтолкнуть пользователей к покупке исключительно "белых" телевизоров у официальных ритейлеров.

"В сети я натыкался на информацию о том, что блокировка началась аж с 22 января, но тогда это, судя по всему, коснулось только России. Мне первый человек пожаловался четвертого февраля", – вспоминает он.

По его информации и словам "коллег", для Беларуси проблема актуальна уже два-три дня. Не так и много, однако некоторые знатоки решение уже нашли, но никто из них не готов делиться правильным алгоритмом действий.

"Мы уже знаем, как решить проблему – ездим по клиентам. Думаю, уже к началу следующей недели все будет работать, как прежде. Вообще, в сети решений тысяча, но срабатывают единицы. Мы свое нашли, какое – не скажу", – говорит Илья.


Глупое решение?

"Бред абсолютный, который под собой не несет никакого смысла: что это за борьба с контрабандой? Какие же эти телевизоры "серые", если они на границе растамаживаются и проходят по документам?" – задается вопросом один из белорусов.

По его мнению, таким решением южнокорейская компания спровоцирует неизбежное снижение продаж: как минимум первое время люди, которые везут телевизоры из-за границы для себя, будут покупать устройства других брендов.

"А еще через какое-то время все будут знать, как такие телевизоры разблокировать, появятся объявления в интернете "разблокирую ваш телевизор за 30 рублей". И снова станут возить и заказывать", – резюмирует он.

Что говорят в компании?

Информация о том, что "доступность функций зависит от региона поставки", действительно указана в инструкции к устройствам Samsung.

Многие владельцы обратились за разъяснениями в официальное представительство Samsung Belarus. В частности о том, как разблокировать свой телевизор (и почему вообще приходится это делать) люди спрашивают специалистов компании в официальном аккаунте в соцсетях.

"Вероятно, ваш телевизор был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. 

В этой связи производитель не может гарантировать доступность всех функций при использовании устройства в странах отличных от изначального предназначенных", – поясняют в компании.


Представители также подчеркивают: рекомендуется покупать продукцию, которая прошла серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначена для продажи производителем именно в Республике Беларусь, а не ввозить из-за рубежа.
 
 
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Владельцы купленных за рубежом телевизоров Samsung сообщают, что на устройствах массово перестало работать программное обеспечение
 
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