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В Италии с рельсов сошёл скоростной поезд. Погибли два человека

06.02.2020 17:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. На севере Италии недалеко от Милана с рельсов сошел скоростной поезд. Несколько вагонов опрокинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

В Италии с рельсов сошёл скоростной поезд. Погибли два человека

Железнодорожная катастрофа унесла жизни двух человек. Ими оказались машинисты. Около трех десятков пассажиров пострадали. Медики доставили людей в близлежащую больницу.

В Италии с рельсов сошёл скоростной поезд. Погибли два человека

Место происшествия осматривают полицейские и карабинеры, которым предстоит установить причины аварии. Железнодорожное сообщение в районе инцидента приостановлено.

В Италии с рельсов сошёл скоростной поезд. Погибли два человека

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Новости Италии. На севере Италии недалеко от Милана с рельсов сошел скоростной поезд. Несколько вагонов опрокинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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