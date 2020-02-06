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В Борисове проезд можно оплатить QR-кодом. На очереди Гомель
Источник материала: Myfin
Приложение станет частью новой экосистемы
Как объяснили в
Сервис доступен любому жителю страны, через него можно оплачивать товары с помощью QR-кода, совершать платежи через систему
«Оплати для бизнеса – это экономия средств на эквайринге и дорогостоящем оборудовании, – отметил заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко.– Постепенно функционал приложения увеличивается и оплата проезда в транспорте – следующий важнейший шаг в расширении возможностей сервиса».
QR-код: все работает просто и быстро
Покупка билета происходит очень просто и быстро. Войдя в автобус, пассажир наводит сканер в приложении на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.
Проверка такого билета кондуктором осуществляется также просто. Пассажир через приложение сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, соответствующая надпись появляется внизу билета.
Можно будет покупать и проездные
«Мы старались проработать такое решение, чтобы при минимальных временных и финансовых затратах организовать продажу билетов в общественном транспорте. Это просто, быстро и безопасно – не надо иметь дело с наличными деньгами, упрощается сам процесс покупки, – отметил Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики. – При поддержке Минского областного исполнительного комитета нам удалось реализовать данный проект за максимально короткие сроки. В будущем таким образом можно будет покупать и проездные билеты на длительный срок».
Борисов стал первым городом, где внедрена инновационная технология оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода. Автобусы, оборудованные соответствующей системой, выехали 6 февраля из филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс».
Рассчитаться за проезд с помощью QR-кода пока можно в автобусах, которые курсируют по четырем городским маршрутам.
Опыт Борисова распространят и на транспорт других городов
«Мы рады, что Борисов стал пилотным городом для апробации нового способа оплаты проезда в общественном транспорте. Не сомневаюсь, что это привнесет дополнительное удобство и комфорт жителям города. После завершения опытно-промышленной эксплуатации такая возможность появится в автотранспорте по всей маршрутной сети города», – сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.
Интеграция с автоматизированными системами автопарка длилась около трех месяцев. Сегодня система полностью готова для тиражирования и использования по всей стране. Скоро оплатить проезд в автобусе с помощью QR-кода можно будет и в других городах. Уже с сегодняшнего дня в тестовом режиме продажа билетов в электронном виде запущена в общественном транспорте Гомеля.
Фото: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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С 6 февраля в Борисове в общественном транспорте можно оплачивать проезд с помощью QR-кода. Компания LWO и ОАО Белинвестбанк запустили мобильное приложение Оплати ....
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