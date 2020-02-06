В Борисове проезд можно оплатить QR-кодом. На очереди Гомель

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Приложение станет частью новой экосистемы

Как объяснили в Белинвестбанке , мобильное приложение Оплати с момента своего появления выходило за рамки стандартного финансового сервиса. Это целая экосистема, которую создает банк.



фото: Myfin.by

Сервис доступен любому жителю страны, через него можно оплачивать товары с помощью QR-кода, совершать платежи через систему ЕРИП , переводить денежные средства друг другу без комиссии независимо от того, клиентом какого банка вы являетесь, создавать групповые кошельки и общаться, как в обычном мессенджере.



фото: Myfin.by

«Оплати для бизнеса – это экономия средств на эквайринге и дорогостоящем оборудовании, – отметил заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко.– Постепенно функционал приложения увеличивается и оплата проезда в транспорте – следующий важнейший шаг в расширении возможностей сервиса».



фото: Myfin.by

QR-код: все работает просто и быстро

Покупка билета происходит очень просто и быстро. Войдя в автобус, пассажир наводит сканер в приложении на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.

фото: Myfin.by

Проверка такого билета кондуктором осуществляется также просто. Пассажир через приложение сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, соответствующая надпись появляется внизу билета.



фото: Myfin.by

Можно будет покупать и проездные

«Мы старались проработать такое решение, чтобы при минимальных временных и финансовых затратах организовать продажу билетов в общественном транспорте. Это просто, быстро и безопасно – не надо иметь дело с наличными деньгами, упрощается сам процесс покупки, – отметил Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики. – При поддержке Минского областного исполнительного комитета нам удалось реализовать данный проект за максимально короткие сроки. В будущем таким образом можно будет покупать и проездные билеты на длительный срок».



фото: Myfin.by

Борисов стал первым городом, где внедрена инновационная технология оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода. Автобусы, оборудованные соответствующей системой, выехали 6 февраля из филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс».





фото: Myfin.by

Рассчитаться за проезд с помощью QR-кода пока можно в автобусах, которые курсируют по четырем городским маршрутам.



фото: Myfin.by

Опыт Борисова распространят и на транспорт других городов

«Мы рады, что Борисов стал пилотным городом для апробации нового способа оплаты проезда в общественном транспорте. Не сомневаюсь, что это привнесет дополнительное удобство и комфорт жителям города. После завершения опытно-промышленной эксплуатации такая возможность появится в автотранспорте по всей маршрутной сети города», – сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.



фото: Myfin.by

Интеграция с автоматизированными системами автопарка длилась около трех месяцев. Сегодня система полностью готова для тиражирования и использования по всей стране. Скоро оплатить проезд в автобусе с помощью QR-кода можно будет и в других городах. Уже с сегодняшнего дня в тестовом режиме продажа билетов в электронном виде запущена в общественном транспорте Гомеля.