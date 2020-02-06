ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове проезд можно оплатить QR-кодом. На очереди Гомель

06.02.2020 16:55 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Приложение станет частью новой экосистемы

Как объяснили в Белинвестбанке, мобильное приложение Оплати с момента своего появления выходило за рамки стандартного финансового сервиса. Это целая экосистема, которую создает банк.


фото: Myfin.by

Сервис доступен любому жителю страны, через него можно оплачивать товары с помощью QR-кода, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить денежные средства друг другу без комиссии независимо от того, клиентом какого банка вы являетесь, создавать групповые кошельки и общаться, как в обычном мессенджере.


фото: Myfin.by

«Оплати для бизнеса – это экономия средств на эквайринге и дорогостоящем оборудовании, – отметил заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко.– Постепенно функционал приложения увеличивается и оплата проезда в транспорте – следующий важнейший шаг в расширении возможностей сервиса».


фото: Myfin.by

QR-код: все работает просто и быстро

Покупка билета происходит очень просто и быстро. Войдя в автобус, пассажир наводит сканер в приложении на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.

фото: Myfin.by

Проверка такого билета кондуктором осуществляется также просто. Пассажир через приложение сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, соответствующая надпись появляется внизу билета.


фото: Myfin.by

Можно будет покупать и проездные

«Мы старались проработать такое решение, чтобы при минимальных временных и финансовых затратах организовать продажу билетов в общественном транспорте. Это просто, быстро и безопасно – не надо иметь дело с наличными деньгами, упрощается сам процесс покупки, – отметил Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики. – При поддержке Минского областного исполнительного комитета нам удалось реализовать данный проект за максимально короткие сроки. В будущем таким образом можно будет покупать и проездные билеты на длительный срок».


фото: Myfin.by

Борисов стал первым городом, где внедрена инновационная технология оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода. Автобусы, оборудованные соответствующей системой, выехали 6 февраля из филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс».


фото: Myfin.by

Рассчитаться за проезд с помощью QR-кода пока можно в автобусах, которые курсируют по четырем городским маршрутам.


фото: Myfin.by

Опыт Борисова распространят и на транспорт других городов

«Мы рады, что Борисов стал пилотным городом для апробации нового способа оплаты проезда в общественном транспорте. Не сомневаюсь, что это привнесет дополнительное удобство и комфорт жителям города. После завершения опытно-промышленной эксплуатации такая возможность появится в автотранспорте по всей маршрутной сети города», – сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.

фото: Myfin.by

Интеграция с автоматизированными системами автопарка длилась около трех месяцев. Сегодня система полностью готова для тиражирования и использования по всей стране. Скоро оплатить проезд в автобусе с помощью QR-кода можно будет и в других городах. Уже с сегодняшнего дня в тестовом режиме продажа билетов в электронном виде запущена в общественном транспорте Гомеля.

Фото: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 февраля в Борисове в общественном транспорте можно оплачивать проезд с помощью QR-кода. Компания LWO и ОАО Белинвестбанк запустили мобильное приложение Оплати ....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Рациональный подход». Юристы похвалили новый указ Лукашенко об аренде земли для бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика