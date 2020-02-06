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Американка провела на МКС 328 дней. Это новый рекорд среди женщин
Источник материала: Tut.by
Астронавт из США Кристина Кох установила новый рекорд по продолжительности беспрерывного нахождения на Международной космической станции (МКС) среди женщин. Об этом
Кох провела на МКС 328 дней, побив свой
Аппарат пилотируемого корабля «Союз» с Кох на борту приземлился в Казахстане утром шестого февраля. Вместе с ней на «Союзе» находились россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано.
МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. На данный момент участниками этого проекта являются 16 стран: Россия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.
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Кох провела на МКС 328 дней, побив свой предыдущий показатель в 289 дней.
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