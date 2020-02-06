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Американка провела на МКС 328 дней. Это новый рекорд среди женщин

06.02.2020 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астронавт из США Кристина Кох установила новый рекорд по продолжительности беспрерывного нахождения на Международной космической станции (МКС) среди женщин. Об этом сообщает BBC.


Фото: NASA

Кох провела на МКС 328 дней, побив свой предыдущий показатель в 289 дней. Это — лучший результат среди женщин-космонавтов во всем мире. При этом Кох провела на станции всего на 12 дней меньше, чем Скотт Келли, установивший рекорд по продолжительности пребывания на МКС в 2015—2016 годах среди американских астронавтов. Мировой рекорд по пребыванию в космосе (437 дней, 1994−1995 годы) принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову.

Аппарат пилотируемого корабля «Союз» с Кох на борту приземлился в Казахстане утром шестого февраля. Вместе с ней на «Союзе» находились россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. На данный момент участниками этого проекта являются 16 стран: Россия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.

 
 
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Кох провела на МКС 328 дней, побив свой предыдущий показатель в 289 дней.
 
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