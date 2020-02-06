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«Рациональный подход». Юристы похвалили новый указ Лукашенко об аренде земли для бизнеса
Источник материала: Tut.by
В 2018 году мы писали, что собственники коммерческой недвижимости столкнулись с
В чем была проблема?
Земля для строительства, как правило, предоставляется на праве аренды. Помимо ежегодной арендной платы для получения участка застройщиком по общему правилу вносится плата за право заключения договора аренды участка. Это своего рода единовременная «плата за покупку» аренды, но на определенный срок.
Размер платы за право заключения договора определяется либо по результату аукциона, либо на основании кадастровой стоимости участка (когда участок предоставляется без аукциона). Но некоторые застройщики освобождены от внесения платы за право заключения договора аренды земли — например, в связи с заключением инвестдоговора.
После окончания строительства застройщик передает объект его новым собственникам (по договорам купли-продажи, долевого строительства и так далее). Они же самостоятельно или через товарищество собственников обращаются за переоформлением земли на свое имя. При продлении или заключении нового договора аренды плата за право заключения договора может как взиматься вновь, так и не взиматься.
До 2018 года если здание состояло из помещений, принадлежащих нескольким собственникам (существовали отношения «совместного домовладения»), то под обслуживание здания земля предоставлялась без взимания платы за факт предоставления земли.
Но в 2018
Как решили проблему
Юристы практики строительства и недвижимости REVERA Александр Штрикуль и Александр Антонов рассказывают, что проблема была решена в два этапа.
Первым этапом
Вторым этапом стало принятие указа президента о совершенствовании земельных отношений № 485. Самое ожидаемое нововведение — как раз изменение порядка предоставления земли под обслуживание уже построенных зданий.
Со 2 апреля 2020 года плата при продлении аренды земли, на которых расположены коммерческие объекты (офисы, склады, производства), будет взиматься только том в случае, если плата взималась при предоставлении участка для строительства.
Юристы считают такой подход рациональным.
— Тем самым уравнивается подход в отношении участков, на которых расположено здание, принадлежащее одному собственнику, и участков, на которых расположено здание, в котором помещения принадлежат нескольким собственникам. Подход 2018−2019 годов был логически трудно объясним, а подход, действовавший до 2018 года, фактически позволял искусственно создавать несколько собственников в здании, чтобы не платить плату за право заключения договора аренды земли, — говорят специалисты.
Юристы также отмечают, что вопрос с взиманием платы является не единственным положительным нововведением указа № 485. Среди прочих нововведений выделяется закрепление обязанности исполкомов сразу предоставлять землю для строительства и обслуживания объектов, а не только для строительства, что позволит не заниматься бюрократией по переоформлению целевого назначения участков по окончании строительства.
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Когда начнет действовать норма указа и что в ней хорошего - в материале.
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